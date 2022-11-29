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Cipsten çıkan fare ölüsü midelerini kaldırmıştı! Kız yurdundaki iğrenç olaydan sonra firmadan 'yabancı cisim' açıklaması

29.11.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'taki bir kız yurdunda doğum günü kutlamak isteyen öğrencilerin hevesleri kursaklarında kalmıştı. Nedeniyse marketten aldıkları, firmaya ait özel markalı cipsi tabağa döktüklerinde gördükleri fare ölüsüydü. Mide bulandıran olay sosyal medyada da kısa sürede gündem olmayı başarırken firmadan olayla ilgili yine çok konuşulacak bir açıklama geldi. Açıklamada fare ölüsü için "yabancı cisim" ifadesi kullanılırken olayın "imkansız" olduğu öne sürüldü.

Üniversiteli öğrencilerin doğum günü kutlamasını zehreden olay sosyal medyanın gündemine girdi. Aldıkları cipsi odada tabağa döken öğrenciler içinden çıkan fare ölüsünü görünce bazıları dayanamayıp kusmuştu. Öğrenciler olayla ilgili şikayette bulunurken firmadan gelen açıklamada ise "Böyle bir olayın gerçekleşmesi mümkün değildir" savunması yapıldı.

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"CİPSTEN YABANCI CİSİM ÇIKTIĞINA İLİŞKİN PAYLAŞIMLAR"

BİM Birleşik Mağazalar A. Ş., olayın sosyal medyada da hızla yayılmasının ardından açıklama paylaştı. Açıklamada BİM'in özel markalı cipsinin içinden "yabancı cisim" çıktığına ilişkin paylaşımlar yapıldığına değinildi.

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"MÜMKÜN DEĞİL"

Firma, "Mevcut üretim sürecinde böyle bir olayın gerçekleşmesi mümkün değildir" diyerek savunma yaptı ve açıklama şu sözlerle devam etti:

"Türkiye'de her gün milyonlarca tüketicinin alışveriş yaptığı BİM mağazalarında satışa sunulan bütün ürünler titizlikle kontrol edilmekte ve hiçbir şekilde tüketicinin kandırılmasına veya sağlığının riske atılmasına izin verilmemektedir."

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"ASLA SORUNLU ÜRÜN SATMADIK"

Firma, "müşterilerine hiçbir zaman sorunlu bir ürün satmadığını ve satmayacağını" da şu ifadelerle öne sürdü:

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"Özel markalı ürünlerimizin üretimini yapan tüm tedarikçilerimiz ve üretim aşamaları kalite kontrol ekiplerimizin yönetiminde, yetkili bağımsız denetim kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. BİM hiçbir zaman müşterilerine sorunlu bir ürün satmamıştır, bundan sonra da satmayacaktır."

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