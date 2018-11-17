HABER

Cipteki kadınlar, yol vermediği iddiasıyla kadın otobüs şöförünü dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

ADANA'da, ön plakası olmayan cipte bulunan 2 kadın, kendilerine yol vermediği iddiasıyla belediye otobüsü şöförü Şule Topal'ı (42), döverek dudağını patlattı.  Olay, Seyhan ilçesi İnönü Parkı karşısında meydana geldi.

Cipteki kadınlar, yol vermediği iddiasıyla kadın otobüs şöförünü dövdü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, ön plakası olmayan cipte bulunan 2 kadın, kendilerine yol vermediği iddiasıyla belediye otobüsü şöförü Şule Topal'ı (42), döverek dudağını patlattı.
Olay, Seyhan ilçesi İnönü Parkı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, ön plakası olmayan 01 DVB 96 plakalı cipin adı öğrenilemeyen kadın sürücüsü, belediye otobüsü şoförü Şule Topal'dan, yol istedi. Yoğun trafikten dolayı yol veremeyen Topal'a sinirlenen, araçtaki kadınlar, cipi yol ortasında durdurdu. Otobüsün içine giren 2 kadın, direksiyon başındaki Topal'ı dövdü. Aldığı yumruk darbeleriyle dudağı patlayan Topal'ı yolcular kurtardı. Saldırganlar ise, otobüsten inip araçlarına döndü. Bu sırada olay yerine yakın olan polisler, şüpheli kadınları yakaladı. Topal ise, ağlayarak indiği otobüsten, "Yol vermiyorum diye beni dövdüler, saçlarımı çekip kafama vurdular, dudağım patladı " dedi. Bunun üzerine şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Cipin içinde, cep telefonuyla konuşan saldırganlardan P.M. gazetecilere , 'Kimliklerinizi gösterin, siz nerede çalışıyorsunuz, benim kim olduğumu biliyor musunuz? dedi. Topal ise, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen P.M. ve beraberindekiler daha sonra polis merkezine götürüldü. 2 kadın şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAF

Cipteki kadınlar, yol vermediği iddiasıyla kadın otobüs şöförünü dövdüCipteki kadınlar, yol vermediği iddiasıyla kadın otobüs şöförünü dövdüCipteki kadınlar, yol vermediği iddiasıyla kadın otobüs şöförünü dövdüCipteki kadınlar, yol vermediği iddiasıyla kadın otobüs şöförünü dövdü

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı 
İki aile arasında kavga! Başından vurulduİki aile arasında kavga! Başından vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

İlginizi Çekebilir

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki aile arasında kavga! Başından vuruldu

İki aile arasında kavga! Başından vuruldu

Trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisinden üzücü haber

Trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisinden üzücü haber

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

'80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi! Annesini ve komşusunu rehin aldı

'80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi! Annesini ve komşusunu rehin aldı

Bir annenin en acı anı! Yanına koştu ve...

Bir annenin en acı anı! Yanına koştu ve...

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.