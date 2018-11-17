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Cipteki kadınlar, yol vermediği iddiasıyla kadın otobüs şöförünü dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 11:00 | Son Güncelleme

ADANA'da, ön plakası olmayan cipte bulunan 2 kadın, kendilerine yol vermediği iddiasıyla belediye otobüsü şöförü Şule Topal'ı (42), döverek dudağını patlattı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, ön plakası olmayan cipte bulunan 2 kadın, kendilerine yol vermediği iddiasıyla belediye otobüsü şöförü Şule Topal'ı (42), döverek dudağını patlattı. Olay, Seyhan ilçesi İnönü Parkı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, ön plakası olmayan 01 DVB 96 plakalı cipin adı öğrenilemeyen kadın sürücüsü, belediye otobüsü şoförü Şule Topal'dan, yol istedi. Yoğun trafikten dolayı yol veremeyen Topal'a sinirlenen, araçtaki kadınlar, cipi yol ortasında durdurdu. Otobüsün içine giren 2 kadın, direksiyon başındaki Topal'ı dövdü. Aldığı yumruk darbeleriyle dudağı patlayan Topal'ı yolcular kurtardı. Saldırganlar ise, otobüsten inip araçlarına döndü. Bu sırada olay yerine yakın olan polisler, şüpheli kadınları yakaladı. Topal ise, ağlayarak indiği otobüsten, "Yol vermiyorum diye beni dövdüler, saçlarımı çekip kafama vurdular, dudağım patladı " dedi. Bunun üzerine şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Cipin içinde, cep telefonuyla konuşan saldırganlardan P.M. gazetecilere , 'Kimliklerinizi gösterin, siz nerede çalışıyorsunuz, benim kim olduğumu biliyor musunuz? dedi. Topal ise, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen P.M. ve beraberindekiler daha sonra polis merkezine götürüldü. 2 kadın şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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