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Çıra için zarar verilen ağaca tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 12:26 | Son Güncelleme

BOLU'nun Göynük ilçesinde piknik alanında çıra çıkartmak için zarar verilen ağaca bakım ve tedavi uygulandı.

Çıra için zarar verilen ağaca tedavi

Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK(Bolu),(DHA)- BOLU'nun Göynük ilçesinde piknik alanında çıra çıkartmak için zarar verilen ağaca bakım ve tedavi uygulandı.
Göynük Keskinbıçak mevkiinde bulunan bir piknik alanında ağaca zarar verildiğini gören piknikçiler durumu Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Göynük Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Göynük İşletme Şefliği görevlileri ağaca bakım ve tedavi uyguladı. Ağacın gövdesi tedavi amacıyla, yaralanan bölümleri çamurla sıvandı ve etrafı bez ile sarılarak kapatıldı.
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Çıra için zarar verilen ağaca tedaviÇıra için zarar verilen ağaca tedaviÇıra için zarar verilen ağaca tedavi

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