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‘Çırağa istismar’ davasında 6 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 12:36 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde çırak olarak yanında çalıştırdığı 18 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan 72 yaşındaki kahvehane işletmecisine 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.Yahyalı’da Haziran ayında meydana gelen olayda iddiaya göre kahvehane işletmecisi 72 yaşındaki H.Y.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde çırak olarak yanında çalıştırdığı 18 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan 72 yaşındaki kahvehane işletmecisine 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Yahyalı’da Haziran ayında meydana gelen olayda iddiaya göre kahvehane işletmecisi 72 yaşındaki H.Y. isimi zanlı, yanında çalışan 18 yaşındaki erkek çocuğu K.B.’ye, ‘Eve gidelim, evin bahçesini sulayalım’ dedi. Zanlının evine giden ikili iddiaya göre alkol aldıktan sonra H.Y., mağdur K.B.’ye cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından evdeki eşinin altınlarının olmadığını fark eden H.Y., evinde hırsızlık olduğu iddiasıyla karakola gitti. O sırada karakola getirilen çocuk K.B. de H.Y.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek, zanlıdan şikayetçi oldu. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu olayda, savcılığa sevk edilen 72 yaşındaki H.Y. isimli şüpheli tutuklandı. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık H.Y.(72) ile mağdur erkek çocuğu K.B.(18) ve avukatlar hazır bulundu. Tutuklu sanık H.Y. mahkemede savunmasında “Olay günü evin bahçesinde domates sitili suladık. Evde hırsızlık olayı oldu, şikayet ettim. Polis yakalayıp getirdi, sonra benim üzerime iftira attı. Çocuğu hiç tanımam, olay günü sabah diğer ortaklarım kıraathaneye getirerek çocuğun gariban olduğunu, sahip çıkmamı, çalıştırıp harçlığını vermemi söylediler. O gün de böyle bir olay yaşandı. Bende 3 yıldır bel soğukluğu vardır, cinsel ilişkiye bile giremiyorum, mağdurun kıyafetlerini çıkarmadım, istismarda bulunmadım, içki içince ben bayılmışım” diye konuştu. Mağdur erkek çocuğu K.B. ise pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde “Olay tarihinde bahçe suladık, içki içtik, o bayıldı, ben de bayılmışım ama biraz ayıktım. Emniyet’te verdiğim ilk ifademde iftira attım” dedi. Mahkeme başkanının Adli Tıp Kurumu raporunda mağdura kendi iç çamaşırında sperm kalıntılarının olduğunu sorması üzerine mağdur K.B. “O baygınken ben kendisine mastürbasyon yaptım. O sperm kalıntılarını da kendi baksırıma silmiştim, bana herhangi bir saldırıda bulunmadı, o baygınken evdeki parayı aldım, iftira attım” diye cevap verdi. Savcı verdiği mütalaasında sanığın suçunun sabit olduğu, ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa ‘çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın yaşı ve cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

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