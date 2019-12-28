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  4. Çırağa palangayla işkenceyle suçlanan 2 kardeş serbest

Çırağa palangayla işkenceyle suçlanan 2 kardeş serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 17:43 | Son Güncelleme

KONYA'da araç yedek parça satışı yapılan iş yerinde çırak olarak çalışan E.A.Y.'yi (15), alacağı vidanın numarasını unuttuğu gerekçesiyle halk arasında ‘caraskal’ olarak bilinen palangaya bağlayıp, tavana astığı iddia edilen iş yeri sahibi kardeşler, 'çocuğa karşı eziyet' suçundan çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da araç yedek parça satışı yapılan iş yerinde çırak olarak çalışan E.A.Y.'yi (15), alacağı vidanın numarasını unuttuğu gerekçesiyle halk arasında ‘caraskal’ olarak bilinen palangaya bağlayıp, tavana astığı iddia edilen iş yeri sahibi kardeşler, 'çocuğa karşı eziyet' suçundan çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karatay ilçesinde H.H.Y. ile kardeşi E.A.Y., geçen eylül ayında araç yedek parça satışı yapan M.C.'ye ait iş yerinde çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y., iş yeri sahibi M.C. tarafından vida alması için malzemeciye gönderildi. Alacağı vidanın numarasını unutan E.A.Y., yolda ağabeyi H.H.Y.'yi telefonla arayıp, vidanın numarasını sordu. E.A.Y. vidayı alıp, iş yerine döndü.
'BİR DAHA UNUTMAZSIN' DEYİP, TAVANA ASTI
İddiaya göre iş yeri sahibi M.C., vidanın numarasını unuttuğu için E.A.Y.'yi halk arasında ‘caraskal’ olarak bilinen palangaya bağlayıp, tavana astı. Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra M.C. tarafından caraskal kırılabilir düşüncesiyle indirildi. İki kardeş korktukları için durumu ailesine anlatmadı. E.A.Y. ise olayın ardından iş yerine gitmedi.
MALZEMEYİ HATALI BÜKTÜ DİYE AĞABEYİ DÖVMÜŞ
Ağabey H.H.Y. de, 5 Aralık günü, iddiaya göre bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle M.C. tarafından tekme-tokat dövüldü. Gözü moraran ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y. hastaneye gidip rapor aldı. Ardından polise gidip M.C. hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine M.C. hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. E.A.Y. de M.C. tarafından gördüğü saldırıyı ailesine anlattı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Aile dün avukatları aracılığıyla işkence anına ait fotoğrafları da delil olarak sunarak M.C. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hemen harekete geçen savcılık, iş yeri sahibi M.C. ve kardeşi M.C. hakkında gözaltı kararı verdi . Kardeşler akşam saatlerinde gözaltına alındı.
Polis merkezindeki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen kardeşler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, kardeşleri, adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.
'PANTOLONUMU YARIYA KADAR İNDİRDİLER'
Korktukları için gördüğü işkenceyi ailesine söylemediğini belirten E.A.Y., yaşadıklarını şöyle anlattı:
''Vidayı almak için malzemeciye gidiyordum. Yolda vidanın numarasını unutup, ağabeyimi aradım. O da M.C.'ye sorup, bana döndü. Vidayı alıp iş yerine geldim. M.C., 'Vidanın numarasını nasıl unutursun' deyip, önce kulağını çekti, sonra beni vinçle tavana astı. 15 dakika boyunca acı içerisinde asılı kaldım. Bir süre sonra caraskal kırılır diye beni aşağıya indirdiler. Acı içerisinde ve gittim. Daha önce de iş yerinde makineyi temizlerken üzerime kimyasal su sıkmışlardı. Ertesi gün her yerim kabarık olmuştu. O anları düşündükçe sinirlenip, utanıyorum. Ağabeyime de tekme ve tokatla saldırıp, gözünü morarttılar.''

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