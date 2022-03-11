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Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar kesildi! Dikkat çeken iddia: Reklam panoları için mi kesildi?

11.03.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta 112 çınar ağacı kansere yakalandığı gerekçesiyle kesildi. İBB'den Aydın Çetinkaya, "Bu ağaçlar kesilmese hepsi kurumaya yüz tutmuş, can ve mal güvenliği açısından çok ciddi tehdit oluşturmaya başlamıştı" dedi. AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı M. Yıldırım Turan da," İBB yönetimi kamuoyuna hiçbir bilgilendirme yapmadan tarihi ağaçların kanser olmalarından dolayı kesildiği açıklaması yapmıştır. Reklam panolarını yerleştirmek için mi kesildiğini merak ediyoruz'' açıklamasında bulundu.

Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar kesildi! Dikkat çeken iddia: Reklam panoları için mi kesildi?

Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan çınar ağaçlarından 112 tanesi kansere yakalandıkları gerekçesiyle köklerinden kesildi. Ağaçların kesilmesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanırken, İBB caddeye ağaçların hastalık nedeniyle kesildiğinin belirtildiği bir pankart astı. 150-200 yıllık ağaçların kesilmesiyle ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Aydın Çetinkaya, ağaçların yerine yenilerinin dikildiğini belirtti. Hastalıklı toprağın dahi değiştirildiğine değinen Çetinkaya, ağaçların kesilmediği takdirde diğer çınarlara da hastalık sıçrayacağını dile getirdi.

"YENİLEME PROJESİ KAPSAMINDA KESİLME KARARI ALINDI"

Özellikle can ve mal kaybı açısından hastalıklı ağaçların ciddi risk taşıdığına değinen Çetinkaya, "Toplamda 112 ağaç hakkında, yenileme projesi kapsamında kesilme kararı alındı. Bunların 66 tanesi dikildi geri kalan 46 tane ağacın çalışmaları devam etmektedir. Çınar kanseri dediğimiz bir hastalık var. Bu mantar hastalığıdır. Kökten veya yaralanmalardan ötürü gövdeden aynı zamanda da budamadan alınan ve yayılmaya başlayan bir hastalıktır. Buradaki bütün ağaçlarda da bu hastalık tespit edilmiştir. Bunlar uzman ekipler, fakülteden hocalar ve tarım orman il müdürlüklerinden gelen arkadaşların tespitleri sonucu netleşmiştir. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Tabi aynı şekilde tabiat varlıklarından da komisyondan çıkan kararlar neticesinde yenilenme çalışmaları yapıyoruz.

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''HEPSİ KURUMAYA YÜZ TUTMUŞTU''

Şu anda 112 ağacın tamamı kesilmiştir. Bu ağaçlar kesilmese hepsi kurumaya yüz tutmuş, can ve mal güvenliği açısından çok ciddi tehdit oluşturmaya başlamıştı. Nihayetinde burası SİT alanı, turizmin çok yoğun olduğu bir bölge. Bu hastalıkla da kimyasal ile mücadele edemiyorsun, biyolojik mücadelesi de yok. Ancak bu şekilde mekanik mücadele ile alandan çıkartıp, yerine yenisi ile değiştirerek dönüşüm yapıyoruz. Buradaki ağaçlar 150-200 yıllık ağaçlarımız vardı" dedi.

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Caddede sık sık bisikletle gezdiğini ifade eden Murat Kuş, ağaçların kesildiğini görünce çok üzüldüğünü belirterek, "Tabii ki ağaçlarımızın kesilmesi doğayla ilgili her türlü kötü haber, son günlerdeki zeytinliklerin maden açılması ile ilgili haberler, onlar da dahil olmak üzere bunlar maalesef çok üzücü şeyler. Ben şahsen çok üzülüyorum bunlar bizim geleceğimiz. Ağaç doğa bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

REKLAM PANOLARI İÇİN Mİ KESİLDİ?

Öte yandan AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı M. Yıldırım Turan ve ilçe başkanlığı üyeleri Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde bir araya gelerek İBB’nin Çırağan Caddesi üzerindeki 112 ağacı kesmesini protesto etti. Burada bir basın açıklaması yapan AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı M. Yıldırım Turan “Beşiktaş Çırağan caddemizde bulunan ve korunmaya değer nitelikteki asırlık, tarihi 112 çınar ağacımız CHP'li İBB yönetimi tarafından kesilmiştir. İBB yönetimi; kamuoyuna hiçbir bilgilendirme yapmadan Beşiktaş ve İstanbullu komşularımızın hatıralarında yer etmiş olan bu tarihi ağaçların kanser olmalarından dolayı kesildiği açıklaması yapmıştır.

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Önceki dönem İBB yöneticilerinden aldığımız bilgilere göre, bu ağaçların hastalığı biliniyordu ve tedavi ediliyordu. Alanında uzman personellerin gözetiminde asırlık çınar ağaçlarımızın hayata tutunması için hassasiyetle çalışılıyordu. Ancak görünen o ki reklam ve şov için bol keseden para harcamaktan çekinmeyen CHP'li İBB yönetimi, tarihi çınar ağaçlarının bakım ve tedavi maliyetinden kurtulmak için çareyi kökünden kesmekte ve üzerlerini de betonla kapatmakta bulmuş. İstanbul Büyükşehir Başkanının reklam panolarını yerleştirmek için mi kesildiğini merak ediyoruz. Bu konuların ısrarla takipçisi olacağımızı kıymetli kamuoyuna bildiriyoruz” dedi.

(DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi
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