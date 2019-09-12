HABER

Çırağını döven usta, itiraz üzerine tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 20:47 | Son Güncelleme

KONYA'da, çırağı M.A.'yı triger kayışıyla dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan oto tamir ustası Fatih S.

Çırağını döven usta, itiraz üzerine tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, çırağı M.A.'yı triger kayışıyla dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan oto tamir ustası Fatih S. (34), ailenin avukatının itirazı üzerine 'çocuğa karşı eziyet' suçundan tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz 7 Ağustos'ta Karatay Motorlu Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir dükkanında meydana geldi. İddiaya göre bir müşterisine sinirlenen iş yeri sahibi oto tamir ustası Fatih S., yaklaşık 15 gün önce işe başlayan çırağı M.A.'yı triger kayışıyla dövdü. Bacaklarından yaralanan M.A., kuzeninin yardımıyla evine gittiğinde, durumu ailesine anlattı. Aile de Özalkent Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Fatih S. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Fatih S., çırağının kendisine iftira attığını ileri sürdü. Fatih S., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.
Bunun üzerine ailenin avukatı, Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih S.'nin serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Fatih S., 'çocuğa karşı eziyet' suçundan çıkarıldığı 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Çırağını döven usta, itiraz üzerine tutuklandıÇırağını döven usta, itiraz üzerine tutuklandıÇırağını döven usta, itiraz üzerine tutuklandıÇırağını döven usta, itiraz üzerine tutuklandı

Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok
Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan minibüse teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralıDiyarbakır'da, köylüleri taşıyan minibüse teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı
Yalıtım çalışması çatıyı kül ettiYalıtım çalışması çatıyı kül etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.