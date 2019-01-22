HABER

Çırak bulamayınca eşini kaportacı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 11:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Finike ilçesinde kaportacı Ahmet Durdemir'in (42) çırak bulamaması üzerine yardım istediği eşi Zühra Durdemir (36), yaklaşık 2,5 yıldır eşine işlerinde yardım ediyor.

Çırak bulamayınca eşini kaportacı yaptı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Finike ilçesinde kaportacı Ahmet Durdemir'in (42) çırak bulamaması üzerine yardım istediği eşi Zühra Durdemir (36), yaklaşık 2,5 yıldır eşine işlerinde yardım ediyor. Zühra Durdemir, "Önce 'olur mu, olmaz mı' diye düşündüm ama eşimin ihtiyacı olduğu için onu yalnız bırakamadım" dedi.
Finike Sanayi Sitesi'nde 31 yıldır kaportacılık yapan Ahmet Durdemir, yetiştirecek çırak bulamayınca eşinden yardım istedi. Yaklaşık 2,5 yıl önce ufak tefek işlerde eşine yardım etmeye başlayan Zühra Durdemir, kendini geliştirdi. Çeşitli işleri ustalıkla yapmaya başlayan Zühra Durdemir, kalfalık belgesi almak için Çıraklık Eğitim Merkezi'ne başvurdu. 15 yıldır evli olan 2 çocuk sahibi çift sanayideki dükkanlarında birlikte çalışmayı sürdürüyor.
'YARDIM EDERKEN İŞİ ÖĞRENDİ'
Ahmet Durdemir, 1988 yılından bu yana sanayi sitesinde kaportacılık yaptığını belirterek, en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyledi. Ahmet Durdemir, "31 yıldır bu işi yapıyorum. Çırak olmadığı için tek başıma mücadele veriyordum. Ben de eşimi çağırdım. Aile bütçesine katkı sağlamak için gelip bana yardımcı olmaya başladı. Sonra bana yardım ederken işi öğrendi. Kapı döşemesi ve benzeri işler, kaynak, tampon onarımı yapmaya başladı. Kalfalık belgesi için Çıraklık Eğitim Merkezi'ne müracaat ettik. Sınava girecek" dedi.
'ELEMAN OLSA DA KEŞKE YETİŞTİRSEK'
Çırak bulamadığını belirten Ahmet Durdemir, "Bizim meslekte yardım edecek birilerine mutlaka ihtiyaç oluyor. Liseler mecburi olunca sanayide çıraklık işi tamamen bitti. Lise bittikten sonra da kimse çocuğunu eleman ya da çırak olması için göndermiyor. Tek başına yürütülecek bir meslek değil. Bizim sanayi meslek dalı olarak bitti. 42 yaşındayım. 11- 12 yıldır da kalfasız ve çıraksız çalışıyoruz. Bu meslekte sonuncu kişileriz. Eleman olsa da keşke yetiştirsek. Kimse evladını sanayi ortamına sokmak istemiyor. Öyle olunca eşimden yardım istemek zorunda kaldım. Devletimizin bu işe bir el atması lazım. Meslek sanat okullarından bu mesleğe eleman yetiştirilmesi lazım" diye konuştu.
'USTALIK BELGESİ ALACAĞIM'
Evdeki rahatını bir kenara bırakarak eşine yardıma koşan Zühra Durdemir de çırak olarak başladığı işini mesleğe dönüştürdü. Atölyede her işe koşturan Zühra Durdemir, şöyle dedi:
"2 çocuk annesiyim. Finike sanayisinde eşime yardım ediyorum. Maalesef sanayide çıraksız çalışmak mümkün olmuyor. Atölyenin bakımı, temizliğini yapacak, gelen giden müşteriyle ilgilenecek insan lazım. Önce 'olur mu, olmaz mı' diye düşündüm ama eşimin ihtiyacı olduğu için onu yalnız bırakamadım. 2,5 yıldır bu işi yapıyorum. Çırak olmayınca mecbur kaldık. Tampon onarım, plastik kaynak ve buna benzer birçok işi öğrendim ve yapıyorum. Araba parçalarını söküp takıyorum. Bu süreçte kalfalık belgesi için başvurdum. Sonrasında da ustalık belgesi alacağım inşallah."

FOTOĞRAFLI

Çırak bulamayınca eşini kaportacı yaptıÇırak bulamayınca eşini kaportacı yaptıÇırak bulamayınca eşini kaportacı yaptıÇırak bulamayınca eşini kaportacı yaptı

PARTNEREski eşe 3 günlük hapisEski eşe 3 günlük hapis
Trabzon'da doğayla iç içe yürüyüş parkuru açıldıTrabzon'da doğayla iç içe yürüyüş parkuru açıldı
Kaybolan köpeklerini dedektif gibi arıyorlarKaybolan köpeklerini dedektif gibi arıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 yıldır yürüme umuduyla yaşıyor

30 yıldır yürüme umuduyla yaşıyor

Sultanbeyli'de dehşete düşüren görüntü!

Sultanbeyli'de dehşete düşüren görüntü!

Kiloları yüzünden kaldırımda yürümesi bile yasaktı! Şimdi bambaşka biri oldu

Kaldırımda yürümesi bile yasaktı! Şimdi bambaşka biri oldu

Bakan Süleyman Soylu 'telefonunuza indirin' demişti! UYUMA uygulamasına yoğun ilgi

UYUMA uygulamasına yoğun ilgi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Erciyes doldu taştı! 2 günde 110 bin kişi ağırlandı

Erciyes doldu taştı! 2 günde 110 bin kişi ağırlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.