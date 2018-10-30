Çırak girdiği çarşının 26 yıldır başkanı

Kelahmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sonraki seçimlerde de aday olup, 9. dönem de görev yapmayı hedeflediğini söyledi.

Bir yandan mesleğini devam ettirirken diğer yandan da başkanlığı en iyi şekilde yapmaya çalışan Kelahmetoğlu, aradan geçen 26 yılda girdiği tüm seçimleri kazanarak, 8 dönemdir görevini kesintisiz olarak sürdürmeyi başardı.

Babasının vefatı üzerine ailesinin geçimine katkı sağlamak için Demirciler Çarşısı'nda bir ustanın yanında çırak olarak mesleğe ilk adımını atan Kelahmetoğlu, 14 yaşında küçük bir çocukken başladığı işinde zamanla ustalaştı.

HATAY (AA) - CEM GENCO - Hatay'da 14 yaşında ailesine katkı sağlamak amacıyla çırak olarak demircilik yapmaya başlayan Fahriddin Kelahmetoğlu, mesleğinde 46. yıla girerken, 26 yıldır da aralıksız Hatay Demirciler ve Bıçakçılar Odası Başkanlığı görevini yapıyor.

Çırak olarak başladığı meslekte başkan olarak devam etmenin kendisine gurur verdiğini anlatan Kelahmetoğlu, "O dönemde aileme katkı sağlamak için çalışmam gerekiyordu. Demircilik mesleğinde 4 yıl çıraklık yaptım. Ondan sonra kalfalık ve ustalık dönemleri yaşadım.'' dedi.

Kelahmetoğlu, mesleğin en altından gelen biri olarak esnafın sorunlarını bildiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Çarşıda sevilen biri olduğuma inanıyorum. Ekmeğimizi kazandığımız çarşıya başkan olarak hizmet ettiğim için çok mutluyum. Çarşıdaki esnafın sorun ve sıkıntılarını gidermek için çaba gösteriyorum. Burada demirciler, bakırcılar, kalaycılar, semerciler, nalbantlar var. Buradaki mesleklerin unutulmaması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Dertleriyle dertlendiğim, mutluluklarıyla mutlu olduğum esnaf kardeşlerim için her şeyi yaparım."

Kelahmetoğlu, çarşıdaki 230 esnafın el emeği göz nuru işçilikle yaptıkları birbirinden kıymetli ürünleri satıp geçimlerini sağladığını vurgulayarak, kendisinin de o ürünlere olan ilgiyi artırmak için çalışmalar yaptığını kaydetti.

Kelahmetoğlu, sağlığı el verdiği müddetçe mesleğine devam etmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.

