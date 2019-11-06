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Çırak olarak başladığı bakırcılıkta 70 yılını geride bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 11:37 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da yaşayan Nezir Yalçın (80), 10 yaşında çırak olarak başladığı bakırcılıkta 70 yılını geride bıraktı.

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da yaşayan Nezir Yalçın (80), 10 yaşında çırak olarak başladığı bakırcılıkta 70 yılını geride bıraktı. Geçmiş yıllara oranla çok az iş yaptığını anlatan Yalçın, mesleğini bırakmak istemediğini söyledi.

Adını bakırdan alan kentte kalan 2 bakır ustasından biri olan Nezir Yalçın, çırak olarak başladığı bakırcılıkta 70 yılını geride bıraktı. Yalçın, Diyarbakır'da bir dönem sayıları 200'ü bulan bakırcı ustasının olduğunu hatırlatarak, mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, işini bırakmak istemediğini söyledi. 10 yaşındayken babası tarafından bakırcı ustasının yanında çalıştırmak için götürüldüğünü anlatan Yalçın, o günden beri bu mesleği yaptığını belirtti.

Aslen Mardinli olup, 3 kuşaktır Diyarbakır'da yaşadıklarını ifade eden Yalçın, "Bu çarşıda eskilerden kalan tek bakır ustasıyım. Eskisi gibi iş yapamıyoruz. Eskiden mutfak eşyalarının tamamı bakırdı. Bugünlerde bakır mutfak eşyası göremiyoruz. Bakır insan sağlığı açısından da faydası var. Bütün insanların bedeni bakıra muhtaçtır. Mesleğimi severek yapıyorum. Bu işi ömrüm yettikçe yapacağım. Babam beni 10 yaşında bu mesleğe yerleştirdi. Bugün Diyarbakır'da 2 bakır ustası kaldı" dedi.

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