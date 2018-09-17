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"Çıraklık ve staj sigortalılık süresi sayılsın" teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2018 17:43 | Son Güncelleme

İYİ Partili Türkkan ve Ergun, çıraklar ile zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin çıraklık ve staj sürelerinin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi için kanun teklifi verdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile Muğla Milletvekili Metin Ergun, çıraklar ile zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin çıraklık ve staj sürelerinin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi için kanun teklifi verdi.

Ergun ve Türkkan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngörülüyor.

Teklifle, çıraklar ile meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin çıraklık ve staj sürelerinin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi isteniyor.

Teklif uyarınca borçlanmalarda da sigortalılığın başlangıç tarihi, stajın veya çıraklığın başladığı tarih olacak.

Teklifin gerekçesinde, "Anayasa'nın bireyler arası eşitlik ilkesi de dikkate alınarak, adil olanın pratikte sağlanmasını gerçekleştirmek için aslında fiilen bir çalışmaya veya sigortalılığa dayanan çıraklık ve staj süresine borçlanma hakkı tanınmalı, bu çalışmalar sigortalılık başlangıç tarihi yönüyle de dikkate alınarak değerlendirilmelidir." ifadesine yer verildi.

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çıraklık İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan kanun teklifi sigorta staj

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