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Çıralı Plajı gündüz insanların, gece Caretta'ların

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinin dünyaca ünlü plajı ve aynı zamanda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettaların üreme alanlarından Çıralı'da geçen yıl 152 yuvayla rekor kırılırken, bu yıl yuva sayısı 85'e geriledi.

Çıralı Plajı gündüz insanların, gece Caretta'ların

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinin dünyaca ünlü plajı ve aynı zamanda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettaların üreme alanlarından Çıralı'da geçen yıl 152 yuvayla rekor kırılırken, bu yıl yuva sayısı 85'e geriledi. Yuvalardaki yavru sayısında ise artış olduğu tespit edildi. Bugüne kadar açılan 28 yuvadan 1400'ün üzerinde yavru denizle buluşarak, zorlu yolculuklarına başladı.
Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme İşletme Kooperatifi'nin çalışmaları ve gönüllülerin desteğiyle Çıralı sahilinde yuvalar için koruma çemberi oluşturuldu. Buna rağmen yetkililer tatile gelen yerli ve yabancı turistleri saat 22.00'den sonra plajı kullanmamaları konusunda sürekli uyarıyor.
'1400 CİVARINDA DENİZ KAPLUMBAĞASI DENİZLE BULUŞTU'
Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme İşletme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, "Dünyaca ünlü Çıralı sahilinde bugün turistlerle beraber iki yuvamızı açtık. Bunlarla beraber açtığımız yuva sayısı 28'e ulaştı. Şu ana kadar Çıralı sahilimizde 85 deniz kaplumbağası yuvamız oluştu. Bugünkü açılan yuvamızdan birinde 65, diğerinde 52 deniz kaplumbağası yavrusu denize ulaştı. Toplam bugüne kadar açtığımız 28 yuvadan da 1400 civarında deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluştu" dedi.
'GECELERİ ONLARIN, GÜNDÜZLERİ BİZİM'
Çıralı'nın deniz kaplumbağası koruma ve izlenmesi noktasında çok önemli bir yer tutmaya başladığını vurgulayan Habip Altınkaya, "Bugün Çıralı'daki yüzlerce misafirimiz bu doğaüstü olayı izlemek için sahilde buluştuk. Çıralı'ya gelen misafirlerimiz bu konuda hassas ama yine de söylemek istiyorum. Geceleri sahile çıkmamalarını, çıkanların bu konuya dikkat etmelerini, ateş yakmamalarını, ses ve gürültü yapmamalarını istiyoruz. 2-3 aylık dönemde bu alan geceleri onların, gündüzleri bizim. Hep beraber kullanacağız bu alanı" diye konuştu.

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Çıralı Plajı gündüz insanların, gece Caretta'larınÇıralı Plajı gündüz insanların, gece Caretta'larınÇıralı Plajı gündüz insanların, gece Caretta'ların

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