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Çıralı'da 22 yılın rekoru: 7 bin 612 caretta caretta yavrusu denizle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 12:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde bu yıl caretta caretta yuvalama alanı ve denize ulaşan canlı yavru sayısında 22 yılın rekoru kırıldı.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde bu yıl caretta caretta yuvalama alanı ve denize ulaşan canlı yavru sayısında 22 yılın rekoru kırıldı. Bu yıl 151 yuvadaki 13 bin 729 yumurtadan çıkan 7 bin 612 yavru Akdeniz'in serin sularıyla buluştu.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı Sahili, doğal güzelliğinin yanı sıra, nesli tükenme tehdidi altında olan Caretta caretta kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli yuvalama alanlarından biri. 1996 yılında 37 yuvanın tespit edildiği Çıralı'da 2016'da 141 yuvayla rekor kırılırken, 2017'de ise 75 yuvadan 4 bin 432 yavru denizle buluştu. Çıralı için bu yıl ise tam anlamıyla rekorlar yılı oldu. 22 yılın rekorunun kırıldığı 2018'de 151 yuva tespit edildi. Bu yuvalardaki 13 bin 729 yumurtadan 7 bin 612 yavru Akdeniz'in serin sularıyla buluşarak zorlu yolculuğa çıktı.

Çıralı'da kırılan bu rekorda en büyük pay sahipleri, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi, Şubat 2018'de kurulan Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Kemer Belediyesi ve Çıralı halkının özverili çalışmaları oldu. 2019 yılı için de çalışmalara şimdiden başlayan Çıralılılar, gelecek yıl daha fazla yuva ve daha fazla yumurta ile nesli tükenmekte olan Caretta carettaların yaşama tutunabilmeleri için kendi deyimleriyle 'Kaplumbağa koruyuculuğu'na devam edecek.

'13 BİN 729 YUMURTA İLE TARİHİ REKOR KIRDIK'

Ulupınar Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, "Bu yıl çok güzel bir deniz kaplumbağası sezonunu bitirmiş bulunmaktayız. Antalya Valiliğimiz, Kemer Kaymakamlığımız, Kemer Belediyemiz, Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz ve Antalya İşletme Müdürlüğü, Çıralı'daki sivil toplum örgütleriyle ortaklaşa çok güzel bir koruma çalışması yürüttük. Bu yıl tarihi rekor kırdık. 151 yuva sayısıyla Çıralı'da en yüksek yuva seviyesine ulaştık. Rekor yuva seviyesine ulaşmamızla beraber, yumurta sayısı da arttı. 13 bin 729 yumurta ile de tarihi rekor kırdık. Çıralı kumsalında 2017 yılında 75 olan yuva sayımız 2018'de 151'e yükselmiş, 4 bin 432 olan canlı yavru sayısı 7 bin 612'ye yükselerek rekor kırmıştır" dedi.

'ÇIRALI'NIN MARKA DEĞERİNİ EN ÜSTE ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

Çalışmalarda kendilerine destek olan tüm kurumlara teşekkür eden Habib Altınkaya, "2019 yılından beklentilerimiz Caretta caretta koruyucuları olarak buraya gelen tatilcilerimizin koruma ve izleme çalışmalarına daha da dikkat etmeleri. Bununla birlikte Çıralı marka değerini en üst seviyeye çıkartmak istiyoruz" diye konuştu.

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