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Çıralı'da bayram doluluğu sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Antalya'nın doğal, tarihi güzellikleri ve dünyaca ünlü plajıyla gözde turizm merkezlerinden Çıralı'da, doluluk oranı yüz güldürdü - Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe: - "Doluluk oranı yüzde 90'ların üzerinde. Kurban Bayramı'nda da büyük bir rezervasyon talebi oldu" - Turizmci Ramazan İtaatli: - "Kurban Bayramı'nda doluluk oranımız yüzde 100. Yoğun bir rezervasyon aldık. Bayram için müşteri kabul etmiyoruz"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da doğal, tarihi güzellikleri ve dünyaca ünlü plajıyla en gözde turizm bölgelerinden Çıralı'da Kurban Bayramı'nda doluluk yüzde 100'lere ulaşacak.

Kemer ilçesi Olimpos Beydağları Milli Parkı sınırlarında yer alan Çıralı, 3 kilometreyi aşan sahili, tarihi ve doğal güzellikleriyle Antalya, en fazla tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alıyor.

1. derecede doğal sit alanı içerisinde yer alan ve nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı Çıralı'da, Kurban Bayramı'nda büyük bir yoğunluk yaşanacak. Turizm merkezinde, Kurban Bayramı rezervasyonları yüzde 100'e ulaştı.

Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, AA muhabirine, Çıralı'nın 3,5 kilometre uzunluğundaki sahilinin dünyanın en güzel sahillerinden olduğunu belirtti.

Çıralı'da tekneyle denize açılıp kıyıya bakılınca sadece ağaçların göründüğünü anlatan Karameşe, "Betonarme yapılardan uzak, ağaçların arasında adeta gizli bir cennet. Buraya gelenler mavi turlarla akvaryum gibi koylarda gezebiliyor. Tarih ve doğanın yanı sıra sadece belgesellerde izledikleri caretta caretta yavrularının denizle buluşmalarını görebiliyorlar. Bütün bu etkenler birleşince Çıralı'ya turist akını oluyor. Turizmin rekor yılında Antalya genelinde olduğu gibi Çıralı'da da yoğunluk var. Doluluk oranı yüzde 90'ların üzerinde. Kurban Bayramı'nda da büyük bir rezervasyon talebi oldu." diye konuştu.

Turizmin bölgenin can damarı olduğunu aktaran Karameşe, bölgenin her geçen yıl hem rakamsal hem de gelir açısından daha da gelişeceğini bildirdi.

- "Hafta sonları bile neredeyse yer bulunmuyor"

Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altınkaya ise 16 bin yatak kapasitesinin bulunduğu Çıralı'da turizm sezonunun oldukça yoğun geçtiğini dile getirdi.

Bayramlarda sayı olarak önemli bir potansiyele ulaştıklarına değinen Altınkaya, "Bayramdan 1 ay önce rezervasyonlar kapandı. Rezervasyonu bulunmadan Çıralı'ya tatile gelmek isteyenlerin, yoğunluktan etkilenmemesi, mağdur olmaması için bayramdan sonraki günleri tercih etmeleri daha iyi olur. Bu günlerde bile hafta sonları yer bulunmuyor." dedi.

Çıralı'da tatil konseptinin farklı olduğuna dikkati çeken Altınkaya, şunları kaydetti:

"Betonarme yapılar yapılamıyor. Tek katlı, bahçeli bungalov evlerde turistler konaklıyor. Tatilciler kendilerini evlerinde gibi hissediyorlar. Çocukları portakal, limon, mandalina bahçelerinde oynuyor. İşletmeler de küçük aile işletmeleri. İşletmelerdeki gıda ürünleri organik. Kendi yetiştirdikleri ürünlerden kahvaltıları hazırlıyorlar. Tatilciler, Antalya'nın ünlü reçellerinin en doğalını buluyor. Bu konseptiyle dikkatleri çekiyoruz."

- "Son yıllarda Ruslar da Çıralı'yı keşfetmeye başladı"

Çıralı'ya yıllardır başta İngilizler olmak üzere Avrupalı turistlerin ilgi gösterdiğini belirten Altınkaya, "Son yıllarda Ruslar da Çıralı'yı keşfetmeye başladı. Doğayı, yürümeyi, tarihi seven turist grupları Çıralı'yı tercih ediyor." dedi.

Çıralı'da 30 yıldır işletmecilik yapan Ramazan İtaatlı, Çıralı'daki turistik tesislerin kendileri gibi aile işletmelerinden oluştuğu bildirdi.

Büyük otellerin bölgenin doğal sit alanı olması nedeniyle burada bulunmadığını dile getiren İtaatlı, "Kurban Bayramı'nda doluluk oranımız yüzde 100. Kurban Bayramı tatili önceden belli olduğu için yoğun bir rezervasyon aldık. Bayram için müşteri kabul etmiyoruz." diye konuştu.

İtaatlı, tatilcilerin doğal ürünler tüketerek, aile ortamında, huzurlu bir tatil geçirdiklerini vurguladı.

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çıralı Hüseyin Karameşe kurban bayramı turizm

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