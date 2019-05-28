Çıralı'da caretta caretta sevinci

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da bu yılın ilk caretta carettaları kumsala çıkarak yuvalarını oluşturdu. İlk yuva 26 Mayıs gecesi oluşurken, dün gece iki caretta caretta daha kumsala çıkarak yumurtalarını bırakıp denize döndü. İlk yuvanın 26 Mayıs Pazar gecesi oluştuğu sahilde, önceki gece gönüllü caretta caretta görevlileri tarafından iki yuva daha tespit edildi. Yeni yuvalara Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Çıralı'nın bağlı olduğu Ulupınar Mahallesi Muhtarı Habib Altınkaya ve gönüllüler tarafından kafesleme işlemi gerçekleştirildi. Kafesle korumaya alınan yuvalara tarih ve numaralandırma işlemi de yapıldı. Çıralı'da oluşan ilk yuvaların hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Karameşe, bu yılki caretta caretta döneminin de açıldığını söyledi. ‘100 MİLYON YILDIR YAŞIYORLAR’ Yuvalardan yavru çıkışının yaklaşık 60 güne kadar gerçekleşeceğini belirten Karameşe, “Yavrular çıkacak ve ait oldukları yere denize gidecekler. İnşallah 20-30 sene sonra da tekrar büyümüş, olgunlaşmış olarak yavrularını bırakmak için tekrar gelecekler. Bu muhteşem topraklar, doğa harikası yerin gerçek sahipleri aslında carettalar. Yaklaşık 100 milyon yıldır yaşıyorlar. Çıralılılar, Kemerliler, insanlar olarak biz aslında onların misafiriyiz. Biz onları koruyormuş gibi gözüküyoruz ama aslında onlar bizi koruyor. Onlar sayesinde bu doğanın güzelliği, orijinalliği korunuyor" dedi. AMACIMIZ CARETTA CARETTALARIN VARLIĞINI DEVAM ETTİRMESİ Çıralı'da diğer alanlardan farklı yerel halkın ve gönüllülerin oluşturduğu bir platformla bu alanın korunduğunu söyleyen Karameşe, “Yumurtlama dönemi başladığında her gece nöbet tutuluyor, izleri takip ediliyor ve yuvaları tespit ettikten sonra tarihleniyor. İlk yuvalarımız da çıktı. İşaretleniyor, kafesleniyor ve yumurtadan çıkıp denize gidene kadar da bu koruma devam ediyor. Bizim herkesten ricamız, caretta carettaların 100 milyon yıldır var olduğu gibi dünya var oldukça önümüzdeki 100 milyon yılda devam etmesi. Buradaki görev bizlere düşüyor. Bu duyarlılığı yerel halkla beraber kamu kurumları olarak hep birlikte devam ettireceğiz" diye konuştu. ÇIRALI SAHİLİ’NDE YASAKLAR BAŞLADI 16 Haziran'ın Dünya Su Kaplumbağaları günü olduğunu ve ilk yavruların çıkış döneminin de kutlanacağını açıklayan Karameşe, tatilcilere önemli uyarılarda da bulundu. Karameşe, “Çıralı çok yoğun bir yer, Türkiye'nin en güzel sahillerinden biri. Gelen misafirlerimizden de ricamız, artık bu dönemden sonra sahilde ateş yakılması, araçla girilmesi, gürültü yapılması yasak, dikkat edelim. Gece insanlar buraya gelip lütfen sahilde yürümesin, gürültü yapmasınlar, ışık yakmasınlar, motorlu araçlarla girmesinler. Bu sahil artık carettaların, bu yavruların varlığına lütfen saygı duyalım ve birlikte yaşamaya alışalım" dedi. 45-60 GÜNDE YAVRULAR ÇIKACAK Carettaların çıkışının başladığını ve ilk yumurtaların bırakıldığını dile getiren Başkan Necati Topaloğlu ise yumurtalarını bırakan carettaların ardından ait oldukları yere, denize döndüklerini söyledi. 45-60 gün sonra bu yumurtalardan yavruların çıkacağını ve denize gideceklerini belirten Topaloğlu, "Çıralı halkı da bunları korumak için kendine görev edinmiş. Geçen sene 150'nin üstünde yuva oluşmuş, inşallah bu yıl daha fazla oluşur" diye konuştu. ÇIRALI TÜRKİYE'YE MODEL OLDU Antalya kıyılarındaki 9 yuvalama alanında koruma, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini anlatan DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü bünyesindeki Çıralı'nın nadide bir alan olduğunu söyledi. Korunmaya, geliştirilmeye ve gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılmayı gerektiren bir alan olduğunu belirten Kamil, Türkiye'deki 20 yuva alanından 9'unun bulunduğu Antalya'nın da bu konuda özel bir bölge olduğuna dikkat çekti. Kamil, Çıralı'daki uygulamalarının Türkiye'deki diğer yuva alanları için de örnek model teşkil ettiğini dile getirdi. KAPLUMBAĞALARIN DEDESİ 22 YILDIR TÜRÜN DEVAMINI SAĞLIYOR Çıralı'da 'Kaplumbağa dedesi' olarak tanınan ve 22 yıldır mayıs-ekim ayları arasında her gün saat 04.00-05.00 gibi kalkıp saat 09.00'a kadar tek tek yuvaları tespit eden, 45-60 gün sonrasında da yavruların yumurtalardan çıkışlarını sağlayan Bayram Kütle (65), “22 yıldır hayatımızı kaplumbağalara verdik. Çünkü vermesek buraları otellere verilecekti. Kaplumbağa bizim bir numaralı silahımız oldu. Biz Çıralılar olarak peşindeyiz ve bırakmayız. Kooperatif olarak bütün kurumların desteğiyle koruma çalışmalarını devam ettiriyoruz. 37 yuvayla başladık, 22 senede 151 yuvaya kadar çıkardık. Sonuçta biz bir yeri, bir canlıyı koruyoruz. Dünyada nesli tükenmek üzere. Burada 10 bine yakın yavru salıyoruz ama ya 3 ya da 5'i yaşıyor, hayatta kalabiliyor ve tekrar buraya çıkabilecek" dedi.

