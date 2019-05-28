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Çıralı'nın "koruyucuları"nda tarihi rekor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 11:45 | Son Güncelleme

Antalya'nın bakir sahilleriyle ünlü turizm merkezi Çıralı'da, caretta carettaların yuvalama ve yavru sayısında geçen sene bir önceki yıla göre tarihi rekor yaşandı - Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil: - "Yerel halkın, işletmelerin, gönüllülerin el birliğiyle yürüttüğü çalışmalar meyvesini verdi ve Çıralı'da yuva çıkışları ve yuvadan çıkan yavru sayılarında artış gerçekleşti. Geçen yıl rekor kırılarak 151 yuvada 9 bin 572 yavru denizle buluştu"

Antalya'nın bakir sahilleriyle ünlü turizm merkezi Çıralı'da, caretta carettalar için geçen sene bir önceki yıla göre tarihi yuvalama ve yavru sayısına ulaşıldı. 2017'de 75 yuvada 4 bin 432 yavru sayısı 2018'de 151 yuvada 9 bin 572'ye çıktı.

Kemer ilçesinin gözde turizm merkezi Çıralı'yı 30 yıl önce golf sahası olmaktan kurtaran caretta carettalar, sahillere yumurta bırakmaya başladı.

Nesli tükenme tehditi altındaki caretta carettaların dünyadaki en önemli yuvalama alanlarına sahip Antalya'da, bu canlıların yumurtlama sezonu açıldı.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden Çıralı Plajı'na çıkan 3 caretta caretta, yumurtalarını bıraktı.

Caretta yuvalarını inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki 20 yumurtlama kumsalından 9'unun Antalya'da bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de en fazla caretta caretta yumurtlama sahasının Belek olduğununu belirten Kamil, Çıralı'da da son yıllarda yaptıkları koruma çalışmalarıyla önemli bir artış gözlemlediklerini kaydetti.

Çıralı kumsalındaki yuva koruma ve izleme faaliyetlerinin, S.S. Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi ile yaptıkları protokol kapsamında yerel halk ve gönüllüler tarafından yürütüldüğüne işaret eden Kamil, Çıralı'da birçok anlamda ilk olan güvenlik önlemleri aldıklarını aktardı.

Kamil, 1 Mayıs tarihinden itibaren akşam 21.00'den sabah gün doğumuna kadar kumsala insan girişinin yasak olduğunu vurgulayarak, "Kumsalda evcil hayvan dolaştırılması, motorlu araç girişi, gündüz ve gece mangal dahil ateş yakılması, kamp kurulması, şezlonglarda gecelemek, kumsala seyyar satıcı girmesi, kumsalın güvenli alanına kabin, yürüme yolu, şezlong konulmasını yasakladık. Ayrıca kumsala kıyısı bulunan işletmelerin ışık kaynaklarını perdeleme sistemiyle örtmesini sağladık. Çıralı bu çalışmalarla Türkiye'ye örnek oldu." dedi.

Çıralı'da, ahşap direklerle plajda güvenlikli alan çalışması yaptıklarını anlatan Kamil, şunları söyledi:

"Deniz Kaplumbağası Tanıtım ve Bilinçlendirme Meydanı oluşturduk. Ziyaretçilerin bilinçlenmesi için mobil caretta karavanı uygulamasını başlattık. Yerel halkın, işletmelerin, gönüllülerin el birliğiyle yürüttüğü çalışmalar meyvesini verdi ve Çıralı'da yuva çıkışları ve yuvadan çıkan yavru sayılarında artış gerçekleşti. Geçen yıl rekor kırılarak 151 yuvada 9 bin 572 yavru denizle buluştu." diye konuştu. Kamil, 2017'de bu rakamın 75 yuvada 4 bin 432 yavru olduğuna işaret etti.

- "İnşallah bu yıl rekoru bir üst seviyeye çıkartırız"

Ulupınar Mahallesi muhtarı Habib Altınkaya, Çıralı'yı 30 yıl önce golf sahası olmaktan kurtaran nesli tükenme tehditi altındaki caretta carettalara minnet borçları olduğunu yineledi.

Altınkaya, bu canlıların farkına ve önemine o yıllarda vardıklarını belirterek, "Carettalara o yıllardan bu yana sahip çıkıyoruz. Onların nesillerinin devam etmesi için çabalıyoruz." dedi.

Bu yıl yumurtlama sezonunun iklim koşulları nedeniyle geç başladığını kaydeden Altınkaya, "Geçen yıl rekor kırmıştık. İnşallah bu yıl rekoru bir üst seviyeye çıkartırız. Korumaya ilk başladığımızda 35 yuva vardı. Geçen yıl 151 yuvaya ulaştık. Çalışmalarımızın neticesini aldık." dedi.

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