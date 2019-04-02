Çırçır fabrikasındaki üçüncü yangın, büyümeden söndürüldü

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/ÇINAR (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, daha önce de iki kez alev alan çırçır fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Çınar ilçesinde bulunan çırçır fabrikasında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla fabrikaya çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, fabrikadaki yangına müdahale edip, kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle küçük çaplı zarar meydana gelirken, daha önce de iki kez alev alan fabrikadaki yangının nedeni araştırılıyor.

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