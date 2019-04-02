HABER

Çırçır fabrikasındaki üçüncü yangın, büyümeden söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 12:39 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, daha önce de iki kez alev alan çırçır fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Çırçır fabrikasındaki üçüncü yangın, büyümeden söndürüldü

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/ÇINAR (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, daha önce de iki kez alev alan çırçır fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Çınar ilçesinde bulunan çırçır fabrikasında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla fabrikaya çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, fabrikadaki yangına müdahale edip, kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle küçük çaplı zarar meydana gelirken, daha önce de iki kez alev alan fabrikadaki yangının nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Çırçır fabrikasındaki üçüncü yangın, büyümeden söndürüldüÇırçır fabrikasındaki üçüncü yangın, büyümeden söndürüldüÇırçır fabrikasındaki üçüncü yangın, büyümeden söndürüldüÇırçır fabrikasındaki üçüncü yangın, büyümeden söndürüldü

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
Burdur'daki kazada ölen 3 kişinin cenazesi Bingöl'e gönderildiBurdur'daki kazada ölen 3 kişinin cenazesi Bingöl'e gönderildi
Bursa’da "Narkotizm" heyecanıBursa’da "Narkotizm" heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.