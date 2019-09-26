HABER

Çırçır fabrikasındaki yangında 20 ton pamuk kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 18:39 | Son Güncelleme

 MERSİN'in Tarsus ilçesindeki çırçır fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çırçır fabrikasındaki yangında 20 ton pamuk kül oldu

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesindeki çırçır fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı, işlenmeye hazır 20 ton pamuk kül oldu.
Tarsus'a bağlı 82 Evler Mahallesi 3114 Sokak'taki çırçır fabrikasında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören iş yeri sahipleri, hemen itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Alevlerin sardığı, işlenmeye hazır 20 ton pamuk kül oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Çırçır fabrikasındaki yangında 20 ton pamuk kül oldu

Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip... Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip...
Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklamaAlanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklamaAlanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

Kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.