HABER

Çırçır fabrikasındaki yangını film gibi izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 20:16 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da çırçır fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk kullanılamaz hale geldi.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da çırçır fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu yangın söndürme çalışmasını bazı vatandaşlar, kaldırım üzerine sandalye getirerek film gibi izlemesi ekiplere zor anlar yaşattı.

Yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Casım Yıldız’a ait çırçır fabrikasında, meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın depoda bulunan tonlarca pamuk balyasının tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden işçiler, alevlere müdahale ederek, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Yangına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle, TOMA ve merkez ilçe belediyelerine ait tanker ile iş makinelerince müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alınan yangın ile ilgili olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangının çıkış nedeninin bilinmediğini, yapılacak çalışmayla belirleneceğini aktaran Beyazgül, "İtfaiye ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde çalışıyorlar, tamamen kontrol altına alacaklar. Dumandan etkilenen olmadı, herhangi bir can kaybı yok" dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da tüm ekiplerin yangının söndürülmesi için yoğun bir çaba harcadığını belirterek, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması temennisinde bulundu.

Traktörlerle depodan çıkartılan tonlarca pamuk istiflenirken, olay yerinde toplanan çok sayıda vatandaşın ise yangın söndürme çalışmasını kaldırım üzerine oturup, flim gibi izlemesi ekiplere zor anlar yaşattı.

PARTNER Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su
Van'da, terör örgütü PKK'ya ait 'mühimmat' ele geçirildiVan'da, terör örgütü PKK'ya ait 'mühimmat' ele geçirildi
Kamyonetin çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandıKamyonetin çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'un abisi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un abisi de ünlü çıktı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Bahçeli'den Ilıcak ve Altan'ın tahliyesine sert tepki!

Bahçeli'den Ilıcak ve Altan'ın tahliyesine sert tepki!

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist öldürüldü

Bakanlık duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

Kod adı Fevzi mi? Mahkemede bunları söyledi

Kod adı Fevzi mi? Mahkemede bunları söyledi

Çikolata fabrikasında feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

MSB paylaştı! Asker böyle imha etti

MSB paylaştı! Asker böyle imha etti

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması

Gündeme bomba gibi düşen 'ıspanak' için flaş açıklama

Bitlis’te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu

Acı haber! Sürü uçurumdan düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.