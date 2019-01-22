Çırçır makinesine düşen çocuk öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da pamuk tarlasında traktöre bağlı çırçır makinesine düşen Ahmet Çiftçi (14), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Zeynep Mahallesi’nde meydana geldi. Pamuk tarlasında çalışan traktörün üzerinde dengesine yitiren Ahmet Çiftçi, çırçır makinesine düştü. Küçük çocuğun düştüğünü gören sürücü, traktörü durdurup çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği saptandı.

Makineden çıkarılan Ahmet Çiftçi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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