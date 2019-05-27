HABER

Çırçır Şelalesi, kar suyuyla coştu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de dağlardaki karın erimesiyle coşan Çırçır Şelalesi'nde oluşan görsel şölen, doğa tutkunlarının ilgisini görüyor.

Çırçır Şelalesi, kar suyuyla coştu 

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de dağlardaki karın erimesiyle coşan Çırçır Şelalesi'nde oluşan görsel şölen, doğa tutkunlarının ilgisini görüyor.
Merkeze bağlı Uzundere köyündeki Deşt Yaylası mevkiinde yer alan Çırçır Şelalesi, dağlardan eriyen kar suyunun da karışmasıyla coştu. Karın erimesiyle 50 metre yükseklikten akan su, Nisan ve Mayıs aylarında kent gürültüsü ve iş stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşların sığınacak yeri oldu. Çırçır Şelalesi'ni yakından göremeyenler ise tepelerden doğal güzelliğin fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.
Ziyaretçilerden Hevin Çiçek, şelalenin dört bir yanının saklı cennet olduğunu ifade ederek, "Burası Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden bir yer. Yıllar önce Çırçır Şelalesi'ni duymuştum ama buraya gelmek bugün nasip oldu. Şelalenin bulunduğu yer çok tehlikeli olduğu için yakınına gidemedim. Yetkililer, çevre düzenlenmesi ve ulaşımın sağlanması için çalışma yapmaları gerekiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çırçır Şelalesi, kar suyuyla coştu Çırçır Şelalesi, kar suyuyla coştu Çırçır Şelalesi, kar suyuyla coştu Çırçır Şelalesi, kar suyuyla coştu

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Karadeniz’de hiçbir şey imkansız değildirKaradeniz’de hiçbir şey imkansız değildir
Rus askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri ortaya çıktı

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Diyarbakır’da silahlı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır’da silahlı kavga: Yaralılar var

Son dakika 29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Tire'de sigara fabrikasında kazan patladı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de fabrikada patlama!

İlk kez görüntülendi! 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyorlar

İlk kez görüntülendi! 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyorlar

Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti

Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.