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  4. Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

09.05.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da çatıda çırılçıplak dolaşan, bir süre sonra da kiremitlerin üzerine yatan 51 yaşındaki H.A., polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Olay, Konak Mahallesi Uğur sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir erkeğin sokak üzerinde bulunan binanın çatısında çıplak şekilde dolaştığı, intihar etme olasılığı olduğu şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SAKLANIRKEN BULUNDU

Gelen ekiplerin çatıda aradığı çıplak kişi, saklanırken bulundu. İsminin H.A. olduğu anlaşılan erkek, kıyafetleri giydirildikten sonra sağlık kontrolü için ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne, buradaki işlemlerinin ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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DHA

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polis Burdur

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