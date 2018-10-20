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Çırılçıplak rezalet!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2018 10:20 | Son Güncelleme

Görüntüler Rusya'nın batısındaki ünlü St. Petersburg kentinde çekildi. Bir Instagram modeli, şehir meydanında bir üstü açık arabada görülüyor.

Meydandan geçenler şaşkınlıkla olanlara baktı. Video kaydı, hızla Instagram'da yayıldı.

Rezalet akım başladı!

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Neredeyse çıplak olan kadın dans ederken...
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Ve dünya medyasında yer buldu.
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Söz konusu trendin, sosyal medyada daha da yaygınlaşmasından endişe ediliyor.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, aksi yönde görüş belirtti.
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instagram model çıplak

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