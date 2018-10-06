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Çırılçıplak soyulup ateşe verilmişti! Korkunç olayın yeni görüntüleri çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2018 14:54 | Son Güncelleme

Bursa'da feci şekilde can veren kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sevgilisi tarafından araçta çırılçıplak soyularak benzin dökülüp ateşe verilen kadına çevredekilerin yardım ettiği görüldü. Ancak Şengül Vatansever yaşadığı acıya daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetti

Bursa'daki yaşanan sevgili dehşetinin kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde yakıldıktan sonra sevgilisi tarafından arabadan çırılçıplak atılan genç kadının son anları, kendisine yardıma koşan vatandaşlar dikkat çekiyor.

'ARTIK YETER'

Büyük tepki çeken bu olayın ardından CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yanarak katledilen kadının anne ve babasını ziyaret etti. Vatansever ailesini Bursa’da bulunan evlerinde ziyaret eden Orhan Sarıbal, her yıl yüzlerce kadının erkekler tarafından öldürülmesinin göz yumulamayacak bir utanç olduğunu söyledi. Sarıbal, "Artık yeter, gerçekten yeter. Biz bu toplumsal meselenin etrafından dolanarak her yıl yüzlerce kadının öldürülmesine göz yumuyoruz. Gelin kanunlardan başlayarak toplumsal bir duruş sergileyelim" dedi.

Bir ülkede hem de her yıl sayısı artarak yüzlerce kadının öldürülmesinin erkek terörü olduğunu açıklayan Sarıbal, "Hiç uzatmayalım ve uyduruk hafifletici gerekçeler aramayalım. Bunun adı erkek terörüdür. Ve bu caniler terör kapsamında yargılanmalı. Ya da bir kadını öldüren cani o yıl işlenen tüm cinayetlerden cezalandırılmalı. Çünkü bir ülkede her yıl yüzlerce kadın, erkekler tarafından öldürülüyorsa, bu seri erkek cinayetidir. Kadınlarımız, kimsesiz, sahipsiz, çaresiz, bırakılamaz. Bu utanç yetmedi mi? Harekete geçmek ve gerçekten bazı şeylerin değişmesi için daha kaç kadının ölmesi gerekiyor’ şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Şengül Vatansever

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aile ne kadarr mazlum yazık bu aileye bu aileye bu acıyı yaşatan başta kendi kızları sonrada her kim bu olaya bulaşmış ise lanet olsun
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