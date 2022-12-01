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Çırılçıplak soyup cesedini yol kenarına atmışlardı! Ömür boyu hapis verildi

01.12.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yol kenarında çırılçıplak halde cesedi bulunan yüzde 80 zihinsel engelli Selahattin Erbaş'ın ölümünde, eski eş Çiğdem ve evlenip boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Uğur Peker ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Çiğdem Yediçam eski eşi Selahattin Erbaş'ın kendisine yıllardır eziyet ettiği halde öldürme gibi bir düşüncesi olmadığını ifade ederek, "Böyle olduğu için üzgünüm, ne kadar kötü olsa da çocuklarımın babasıydı" diye konuştu.

Çırılçıplak soyup cesedini yol kenarına atmışlardı! Ömür boyu hapis verildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı Mahallesi'nde 8 Mart günü saat 21.00 sıralarında yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Selahattin Erbaş olduğu tespit edildi. Yüzde 80 zihinsel engelli olduğu ifade edilen Erbaş'ın vücudunda yara ve darp izleri saptandı. Olay yerine 200 metre uzaklıktaki evde yapılan incelemede ise kan izlerine rastlandı. Jandarma, evde bulunan Çiğdem Yediçam ile Uğur Peker'i gözaltına aldı. Çiğdem Yediçam'ın Selahattin Erbaş'ın eski eşi olduğu, boşandıktan sonra Uğur Peker ile evlendiği, ardından Peker ile boşanarak birlikte yaşamaya devam ettiği tespit edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava acıman Çiğdem Yediçam ve Uğur Peker, karar duruşmasına kaldıkları cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada şikayetçi yakınlarıyla taraf avukatları hazır bulundu.

''YAPTIKLARIMDAN ÇOK PİŞMANIM''

Adalete güvendiğini söyleyen sanık Uğur Peker, olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Geri kalan hayat ve yaşamım sizlerin elinizde, vicdan ve merhametinize sığınıyorum. Yaptıklarımdan çok pişmanım" dedi.

Sanık Çiğdem Yediçam ise eski eşi Selahattin Erbaş'ın kendisine yıllardır eziyet ettiği halde öldürme gibi bir düşüncesi olmadığını ifade ederek, "Böyle olduğu için üzgünüm, ne kadar kötü olsa da çocuklarımın babasıydı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Uğur Peker'i 'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan, Yediçam’ı da 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

(DHA)

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