Cirit, yeniden Yargıtay Başkanı seçildi

Yargıtay Başkanlığına İsmail Rüştü Cirit yeniden seçildi.
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Cirit, 363 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Yaş haddinden emekli olması için bir yıllık süresi kalan Cirit, emekliye ayrılacağı 23 Mart 2020’ye kadar görevde kalacak.
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