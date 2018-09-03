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Cirit:"Bir yabancı devlet vatandaşının tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç, bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Cirit:"Bir yabancı devlet vatandaşının tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç, bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir"


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