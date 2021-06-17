Çirkeflikte sınır tanınmadılar! İşte ünlülerin magazin gündemine damga vuran kavgaları

Ekran önünde sergiledikleri performansları ile sık sık görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerin bir de kavgaları var ki yıllar geçse de unutulmuyor. Bir dönem can ciğer kuzu sarması dediğimiz ikililer bir anda düşman kesilip 'ne dedin Sen' çıkışıyla tokat patlatırken, kimisi de buranın kraliçesi benim diyerek yıllarca küs kalıyor. İşte yıllara meydan okuyan o ünlü kavgaları...

İşte yıllar geçse de dillerden düşmeyen ünlü kavgaları!

YAŞIN KAÇ SENİN Ünlülerin karıştığı kavlar deyince akıllara ilk gelen isim Ozan Güven, yıllar önce alkollüyken bir mekan çıkışında sıradan bir vatandaşa yaşın kaç senin repliği hafızlara kazındı.

NE DEDİN SEN POLEMİĞİ Yıllar önce Ataizi'nin programına konuk olan Sevda Demirel "Şimdi aşk şarkısı söyleyeceğim. Hande aşkları çok iyi bilir. Ben bir gecelik ilişkiler kurmuyorum. Her zaman tek eşliliği savunmuşumdur." deyince Hande Ataizi de "Fuhuştan gözaltına alındığını ne çabuk unuttun Sevda?" cevabını verdi. Bunun üzerine sinirlenen şarkıcı ne dedin sen çıkışıyla Ataizi'ne tokatı patlattı.

SALI- DAVUT GÜLOĞLU 15 Temmuz darbesinden sonra Yenikapı buluşmasında yer almayacağını açıklayan Sıla'ya Davut Güloğlu ağzına geleni saymıştı. İyice alevlenen tartışma mahkemede son buldu.

CEMİL İPEKÇİ- HADİSE Bir dönem ünlü modacı Hadise için ağza alınmayacak ithaflarda bulunarak "Kadın mı, kız mı bilmiyorum" diyerek adeta kaos çıkarmıştı.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ - ELÇİN SANGU Şirin olduğu kadar laf sokmaları ile de ün salan Özge Özpirinçci, bir dönem Elçin Sangu'nun kürklü montuna, "Gençlere örnek olması gereken birinin kürk giymesi ne kadar düşüncesizce, değil mi?" sözleriyle gönderme yapmıştı. Sangu ise kendi seçimi olmadığını çekimler için giyildiğini dile getirmişti.

NURGÜL YEŞİLÇAY- ERKAN PETEKKAYA Bir dönem Paramparça adlı dizide rol alan ikili arasında yaşanan büyük gerginlik sonrasında "açıklama yapamam, yaparsam yer yerinden oynar" şeklinde konuşması üzerine Yeşilçay adeta "açıklama öyle değil, böyle yapılır!" diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.

DEMET AKALIN - OKAN BAYÜLGEN Girdiği polemikler ile sık sık gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz yıllarda hedefini bir ara ünlü televizyoncu Okan Bayülgen'e çevirmişti. Bayülgen eğlence sektörünün politikliğine dikkat çekerek Akalın'a gönderme yapmıştı. Yaşananların ardından ise şarkıcı "Bırak sataşmayı da işine bak! Tarkan'sız da ben siz de reklamın olur! Kaç yaşına geldin sığınma bize hadi anam" ifadelerini kullanmıştı.

KERİMCAN DURMAZ- YEŞİM SALKIN Sivri dilli şarkıcımız Yeşim Salkım Kerimcan için "Bunları dinleyenlere Allah akıl fikir versin" söyleminde bulundu. Durmaz ise Salkıam'a sataşmaya tenezzül dahi etmedi.

DEMET AKALIN- HANDE YENER Bir dönemin yakın arkadaşları olan ikili, sonraları sık sık tartışmalara girerek ikişer düşman haline geldiler. Öte yandan en büyük kavgaları ise çıkan albümler ve karşılıklı laf sokmalar üzerine yaşanmıştı.