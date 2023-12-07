Çirkin iddialar sosyal medyayı salladı... Ender Saraç bakın ne paylaştı: "Düşüncesi dahi büyük sapıklık!"

2013 yılında Benan Saraç ile nikah masasına oturan ünlü doktor ve yazar Ender Saraç, son günlerde özel hayatıyla gündemde. Son olarak eşinden şiddet gördüğüne dair iddialarla gündeme gelen Saraç hakkındaki iddialar gündemde...

Sık sık televizyon programlarında boy gösteren ünlü isimlerin sağlık danışmanlığını yapan Prof. Dr. Ender Saraç hakkında sosyal medyada birçok iddia ortaya atıldı! Ender Saraç hakkında başka bir erkekle ilişki yaşadığı ve aile içi cinsel istismar gibi iddialar ortaya atılarak bazı görüntüler servis edildi.

ENDER SARAÇ TWİTTER PAYLAŞIMI

Çirkin cinsel taciz iddiaları sonrası Ender Saraç sosyal medya üzerinden sessizliğini bozdu.

Söz konusu iddiaların ardından Ender Saraç TT listesinde 1 numarada yer alırken Muhammed Yakut ise 2. sırada yer aldı.



Hakkındaki iddialar gündeme gelince Dr. Ender Saraç, sosyal medya hesabından “Allah kuru iftiradan saklasın” paylaşımı yaptı.

ENDER SARAÇ ÇİRKİN İDDİALARA NE YANIT VERDİ?

Öte yandan Ender Saraç ile görüştüğünü aktaran gazeteci Fatma Karaağaç da açıklamalarda bulundu. Karaağaç, Ender Saraç’ın eşi ile ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisine iftara atıldığını belirtti.

İddialara göre; Dr Ender Saraç hakkındaki haberlere dair "İğrenç bir iddia tabii ki yalan. Kesinlikle redederim. Boşanma sürecinde annesinin konuşma yasağı olduğu için maalesef çocuğu böyle bir şeye alet ediyor. Yarın hukuki yollara başvuracağız. Bu iftiraya karşı gerekli tavrımızı alacağız değil böyle bir şey yapmak düşüncesi dahi büyük sapıklık. Cevap vermeye değmez. Yazık. Hayatım boyunca ben çocuk tacizlerine karşı mücadele ettim" yanıtını verdi.









