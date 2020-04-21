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Çirkin mesajların sahibi Ece Erken mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 15:15 | Son Güncelleme

Evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken cephesinde, sular durulmuyor. Erken'in sahte bir hesap üzerinden Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'na mesaj attığı iddia edildi.

Çirkin mesajların sahibi Ece Erken mi?

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çeken Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. 41 yaşındaki sunucu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sahte bir Instagram hesabı, Benan Mahmutyazıcıoğlu'na “Ezik, silik! Soyadını sil ulan utanmaz. Adam seni istemiyor.” diye mesajlar gönderdi.

Benan Mahmutyazıcıoğlu ise, "Fake hesap engellemekten usandım. Bana uzak Allah'a yakın" ifadelerini kullandı.

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ECE ERKEN DAYANAMADI YANIT VERDİ

Fake hesap üzerinden Ece Erken'e ait görüntülerin yer almasından sonra, hesabı Erken'in açtığı iddia edildi. Ünlü sunucu ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Saçma sapan artık komik bir şekilde (gerçeklerin ortaya çıkacağının bilineceğinden dolayı muhtemelen...) saçma sapan sahte hesaplar açıp koyduğum, sildiğim storyleri (hikayeleri) alıp, paylaşan, alakam olmayacak şahıslara özel mesaj atan ve sahte hesap açıp benim olduğumu iddia eden herkes hakkında gerekli suç duyurusu bugün avukatımız Mete Menekşe tarafından bizzat yapılacaktır."

Erken ayrıca, "Gereken açıklama bizzat olayın tarafı tarafından yapıldıktan sonra bu kadar küçük hesapların yapılması daha da üzücüdür. Hesabı kapatan şahıs ve yazışmaları hakkında da bizzat bilişim suçlarına ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı tekrar belirtmek isteriz. Hesabı kapatmanız demek bulunamayacaksınız demek değildir. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı bir kez daha belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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