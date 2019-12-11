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Çırpınırdı Karadeniz’in yazarına Avrupa’da vefa gecesi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.12.2019 11:29 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın milli şairi ve Çırpınırdı Karadeniz marşının yazarı Ahmet Cevad, Türk soylu kurum ve kuruluşlarca düzenlenen programla Amsterdam’da anıldı.

Azerbaycan’ın milli şairi ve Çırpınırdı Karadeniz marşının yazarı Ahmet Cevad, Türk soylu kurum ve kuruluşlarca düzenlenen programla Amsterdam’da anıldı. Geceye çok sayıda Avrupalı Türk kökenli sivil toplum kuruluşu da katıldı.
Hollanda’da etkin olan Türk soylu kurum ve kuruluşlarca her yıl, ‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ nedeniyle Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Avrasya Buluşmaları düzenleniyor. Bu yıl 14.’sü organize edilen Avrasya Buluşmaları’nda; ‘Çırpınırdı Karadeniz’ marşının yazarı, Azerbaycan’ın istiklal şairi Ahmet Cevad anıldı.
Azerbaycan milli marşı ile başlayan programda Benelüks Azerbaycan Kongresi, Hollanda Azerbaycan Kültür Dernei ve Türkevi Topluluu başkanları açılış konuşması yaptılar. Türkevi Topluluğu Başkanı Veyis Güngör yaptı. Güngör, geçtiğimiz dönemde de Avrasya Buluşmaları’nda önemli isimleri andıklarını hatırlatarak, ‘Avrasya Buluşmaları yaklaşık 14 yıl önce Hollanda’da yaşayan Türk soylu dernek ve vakıfların, Türkevi derneği öncülüğünde biraraya gelmesiyle başladı. Buluşmaların amacı birbirimizi daha yakından tanımak, Türk dünyasında nelerin olduğuna şahitlik etmek ve mümkün olursa karşılıklı yardımlaşmaydı’ diye konuştu.
Şair Sima Caferova ve İlham Babayev’in eşliinde Ahmet Cevad’a ait ‘Ben Kimim? ve Türk Ordusuna’ şiirlerinin okunması ile devam eden programda TRT tarafından hazırlanan ‘Ahmet Cevad Anısına Vefa Belgeseli’ gösterildi. Belgeselde Ahmet Cevad’ın dünya görüşü, mücalesi, çileli hayatı ve Türk dünyası için mesajları yer aldı. Program soru ve cevap bölümünün ardından toplu söylenen Çırpınırdı Karadeniz ve Anayurt marşları ile sona erdi. 14. Avrasya Buluşmaları programı, Avrasya Yazarlar Birliği, Türkevi Topluluğu, Beniluks Azerbaycanlıları Kongresi, Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Dernei, Hollanda Uygur Vakfı ve Hollanda Nogay Vakfı tarafından organize edildi.

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