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  4. Çırpınışlarını izlediler! Yeşilırmak Nehri'nde kahreden görüntü

Çırpınışlarını izlediler! Yeşilırmak Nehri'nde kahreden görüntü

03.10.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'daki Yeşilırmak Nehri'nde korkutan görüntü ortaya çıktı. Çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu görenler üzüntülerini gizleyemedi. Bölgedekiler çoğu ölen balıkların bazılarının çırpındığını gördü. Yaşananlar karşısında çözümsüz kalan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Yetkililer sudan ve balıklardan inceleme için numuneler aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yaşananların oksijen yetersizliği nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Çırpınışlarını izlediler! Yeşilırmak Nehri'nde kahreden görüntü

Merkeze bağlı Kızseki köyü ile bir HES regülatörü arasındaki alanda balıkların yarı baygın şekilde suyun yüzeyine çıktığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Sudan ve balıklardan numuneler alınıp nehrin farklı bölgelerinde ölçümler gerçekleştirildi.

Su yüzeyinde çırpınan irili, ufaklı çok sayıda balığı görür görmez jandarmaya haber verdiğini belirten Kızseki köyü eski muhtarı Burhan Gelir, bölgedeki balık ölümlerinin araştırılmasını istedi.

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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu yerde meydana gelen çok az sayıdaki balık ölümlerinin sudaki çözünmüş oksijen miktarının balıkların tolere edemeyeceği değerlerin altına ani olarak düşmesi sonucu ortaya çıkan ‘oksijen yetersizliğinin’ neden olduğu anlaşılmaktadır. Su numunelerinin analiz sonuçları geldikten sonra tekrar değerlendirilecek olup konuyla ilgili çalışmalar titizlikle devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

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İHA

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Amasya
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