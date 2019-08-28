Çitaların evcilleştirilmesi nesillerini tüketiyor

Çita neslinin geleceğinin tehlike altında olduğunu vurgulayan Marker, kaçakçılığı yapılan her dört çitadan üçünün yolculuklarda öldüğünü söyledi.

Marker, çitaların kapalı alanda yaşam sürdürmesinin ölümcül olabileceği uyarısında bulunarak, "Çitaları evcil hayvan olarak sahiplenenler, türün neslinin tükenmesine sebep oluyor." diye konuştu.

CFF'nin raporuna dayandırılan haberde, Somali'de her yıl yaklaşık 300 çitanın ülke dışına kaçırıldığı ve çok sayıda çitanın da Afrika kıtasında istismara açık kaldığı ifade edildi.

CNN International'ın haberine göre, CCF'nin kurucusu ABD'li biyolog Laurie Marker, "Matematiksel veriler çitaların birkaç yıl içinde neslinin tükeneceğini gösteriyor." dedi.

ANKARA - Cheetah Conservation Fund'ın (CCF) yaptığı araştırmada, zenginler tarafından evcilleştirilmelerinin çitaların nesillerinin tükenmesine yol açtığı tespit edildi.

Uzmanlar, dünyanın en hızlı kara memelisi çitaların koşmak için alana ve özel beslenmeye ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, Körfez ülkelerinin birçoğunda çitaları alan zenginlerin hayvanlara nasıl bakacaklarını bilmediklerini ve çoğunun bir ya da iki yıl içinde öldüğünü belirtti.

Son beş yılda yüzlerce evcilleştirilen çitayı tedavi eden ve Körfez ülkelerinden birinde yaşayan bir veteriner, "Çitalar kafeslerde mahvoluyor." yorumunu yaptı.

Veteriner, sahiplerinin hayvanları beslemeyi bilmediklerinden çitaların sindirim sistemi bozukluğu ve metabolik rahatsızlıklar geçirdiğini, ayrıca strese bağlı hastalıklar ve obeziteyle de karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı, çitaların zenginlerce alındığını reddederek, ülkedeki tüm çitaların "lisanslı tesislerde" olduğunu savundu.

Bakanlık, nesli tükenmekte olan hayvanların internet üzerinden satış reklamlarının takip edildiğini ve 800 sitenin kapatıldığını bildirdi.

- Çita zenginler için statü sembolü