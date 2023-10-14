Çıtayı yükseltti: Suyun altında nefes kesen evlilik teklifi…

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Kemal Aslan, kız arkadaşı Dara Karadağ’a su altında evlilik teklifi yaptı.

İlçede günlük tekne turları düzenleyen Kemal Aslan, kız arkadaşı Dara Karadağ’a sürpriz evlilik teklifi hazırlığı yaptı. Arkadaşının daha önce hiç yaşamadığı dalış deneyimini yaşatmak için Karaada’ya götürdü. Adada kız arkadaşı ve eğitmenler eşliğinde dalış yapan Aslan, yanında getirdiği tek taş yüzüğü suyun altında Dara Karadağ’a uzattı. Karadağ, eliyle ‘tamam’ işareti yaparak teklifi kabul etti. Kemal Arslan, arkadaşının parmağına yüzüğü taktıktan sonra dipten yüzeye çıktılar.

Kemal Aslan yaptığı açıklamada, “Ben, tekne turu yapıyorum. Dara da buraya turist olarak gelmişti. Tekne turu için bilgi alırken tanışmıştık. İlk görüşte birbirimize aşık olduk diyebilirim. Evlilik teklifini de sualtında yapmak istedim" dedi.



