Çıtır çıtır bir böreklerin püf noktası ortaya çıktı! Sır gibi saklanan ipuçları...

Yemek programlarında hayranlıkla izlediğiniz nar gibi kızarmış börekleri yapmak için dikkat edilmesi gereken birkaç ipucu mevcut. Yapacağınız böreğin çeşidine ve fırın özelliklerine göre değişebilen püf noktalar arasından size en uygun olanları seçebilirsiniz.

SICAK AMA ÇOK KIZMAMIŞ YAĞ!



Çıtır çıtır görüntünün en çok yakıştığı börek türü şüphesiz sigara böreğidir. Kızartma sürecinde ise pek çok kez yağ çekmiş, hamurlaşmış ya da yanmış böreklerle karşılaşılır. İşin püf noktası ise yağda. Eğer yağı fokur fokur kaynayacak şekilde uzun süre kızdırırsanız yufkalarınızın içi pişmeden dışı yanmaya başlayacaktır. Üstelik yanmış yağın kokusu ve tadı da böreklere geçecektir. Yağı fazla kızdırmadan sıcakken börekleri attığınızda ise ideal kızartma işlemine ulaşabilirsiniz.

SADE MADEN SUYU İLE ENFES TEPSİ BÖREKLERİ

Tepsi böreği için hazırladığınız harcın içerisine bir şişe sade maden suyu eklediğinizde karşılaşacağınız manzaraya bayılacaksınız. Maden suyu; böreğin içinin yumuşacık, üstünün ise nar gibi olmasına yardımcı olur. Harcı yufkalara sürdükten sonra böreği hemen fırına atmamalısınız. Bir süre tepside dinlenmeye bırakacağınız börek, çok daha kabarık olacaktır.