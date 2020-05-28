Çıtır çıtır bir böreklerin püf noktası ortaya çıktı! Sır gibi saklanan ipuçları...

Yemek programlarında hayranlıkla izlediğiniz nar gibi kızarmış börekleri yapmak için dikkat edilmesi gereken birkaç ipucu mevcut. Yapacağınız böreğin çeşidine ve fırın özelliklerine göre değişebilen püf noktalar arasından size en uygun olanları seçebilirsiniz.
Çıtır çıtır görüntünün en çok yakıştığı börek türü şüphesiz sigara böreğidir. Kızartma sürecinde ise pek çok kez yağ çekmiş, hamurlaşmış ya da yanmış böreklerle karşılaşılır. İşin püf noktası ise yağda. Eğer yağı fokur fokur kaynayacak şekilde uzun süre kızdırırsanız yufkalarınızın içi pişmeden dışı yanmaya başlayacaktır. Üstelik yanmış yağın kokusu ve tadı da böreklere geçecektir. Yağı fazla kızdırmadan sıcakken börekleri attığınızda ise ideal kızartma işlemine ulaşabilirsiniz.
Tepsi böreği için hazırladığınız harcın içerisine bir şişe sade maden suyu eklediğinizde karşılaşacağınız manzaraya bayılacaksınız. Maden suyu; böreğin içinin yumuşacık, üstünün ise nar gibi olmasına yardımcı olur. Harcı yufkalara sürdükten sonra böreği hemen fırına atmamalısınız. Bir süre tepside dinlenmeye bırakacağınız börek, çok daha kabarık olacaktır.
Kek tarifleri için en bilindik püf noktalarından biri olan oda sıcaklığındaki malzemeler, börek tarifleri için de geçerlidir. Sıcak eklediğiniz tüm malzemeler böreğin hamurlaşmasına sebep olur. Soğuk eklenen malzemeler ise böreğin kabarmasına engel olabilir. Bu sebeple, börek harcına ekleyeceğiniz malzemeleri bir süre önce dolaptan çıkarıp oda sıcaklığında bekletebilirsiniz.
Börek harçlarında temelde yumurta, yağ ve su üçlüsü kullanılır. Su yerine aynı miktarda süt eklediğinizde ise böreğiniz çok daha lezzetli olacaktır. Eğer evinizde süt yoksa yoğurt da tercih edebilirsiniz. Harç içerisinde bulunan sıvıların miktarı da oldukça önemlidir. Sıvı miktarı az olduğunda böreğiniz çıtır çıtır gibi görünse de oldukça kuru ve yavan olacaktır. Sıvı miktarı çok olduğunda ise hamurlaşmış bir börekle karşılaşabilirsiniz.
Fırınlar temelde aynı gibi görünse de, aslında her fırın farklıdır. Bazı fırınlar çok çabuk ısınır, kimisi ise bazı ayarlarda daha iyi pişirir. Börek yaparken tariflerde belirtilen ısı ve pişirme ayarını baz alarak minik değişiklikler yapmanız gerekebilir. 180 derecede 30 dakikada pişmesi gereken bir börek, sizin fırınınızda 40 dakikada pişebilir. Bu sebeple, körü körüne tarife uymak yerine gerekli değişimleri yapmanız çok daha iyidir. Böylece böreğiniz ideal kıvam ve lezzete sahip olur.
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