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  4. Çıtır Louisiana tavuk kanat nasıl yapılır? Çıtır Louisiana tavuk kanat tarifi nedir? Çıtır Louisiana tavuk kanat malzemeleri nelerdir? İşte Somer Şef’ten çıtır tavuk tarifi!

Çıtır Louisiana tavuk kanat nasıl yapılır? Çıtır Louisiana tavuk kanat tarifi nedir? Çıtır Louisiana tavuk kanat malzemeleri nelerdir? İşte Somer Şef’ten çıtır tavuk tarifi!

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2020 17:47 | Son Güncelleme

TV 8’in fenomen yemek yarışması Masterchef’in ekrana gelen son bölümünde izleyiciler çıtır tavuk yapımına şahit oldu. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun oturduğu programda yarışmacılar çıtır Louisiana usulü tavuk kanat yapımını öğrendi. İzleyenlerin ağzını sulandıran tarifin püf noktalarını ise Somer Sivrioğlu paylaştı.

Çıtır Louisiana tavuk kanat nasıl yapılır? Çıtır Louisiana tavuk kanat tarifi nedir? Çıtır Louisiana tavuk kanat malzemeleri nelerdir? İşte Somer Şef’ten çıtır tavuk tarifi!

Masterchef yarışmasıyla yeniden gündeme gelen çıtır Louisiana tavuk kanat tarifi pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Yarışmacıların yaptığı yemeği gören izleyiciler çıtır Louisiana tavuk kanat püf noktaları ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Peki çıtır Louisiana tavuk kanat tarifi nedir? İşte tüm merak edilenler..

ÇITIR LOUISIANA TAVUK KANAT MALZEMELERİ

  • 2 yemek kaşığı paprika
  • 2 yemek kaşığı toz karabiber
  • 2 çay kaşığı sarımsak tozu
  • 2 çay kaşığı kuru kekik
  • 1/2 çay kaşığı acı toz biber
  • 1/2 bardak süt
  • 1/2 bardak yoğurt
  • 1 yumurta
  • Tuz
  • 12 tavuk kanat
  • 1 bardak un
  • 1/2 bardak mısır nişastası
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • Sade Mısır gevreği
  • 1 litre kızartma yağı

ÇITIR LOUISIANA TAVUK KANAT NASIL YAPILIR?

Çıtır Louisiana tavuk kanat yapılışı oldukça pratik olmasına rağmen püf noktaları olan teknik bir süreçtir. İlk adımda yoğurt ve süt büyük bir karıştırma kabının içinde birlikte çırpılır. Sonrasında tüm baharatlar eklenir ve en az 8saat vakumlu buzdolabı poşeti içinde dinlendirilir.

Marine işlemi için verilen sürenin sonuna gelindiğinde çıtır Louisiana tavuk kanat kaplaması hazırlanır. Kaplama için un, nişasta ve kabartma tozu harmanlanır. Ardından rondo yardımı ile mısır gevrekleri ufak parçalar haline gelene kadar çekilir ve karışıma eklenir.

Marinasyondan çıkan tavuklar hazırlanan kaplama ununa bulanır. 180 derece kızartma yağında altın rengi olana dek pişirilir ve 3 saat dinlendirdikten sonra ikinci kez kızartma işlemine alınır. İkinci kızartma işlemi 180 derece yağda 3-4 dakika boyunca yapılır. Fazla yağ peçete yardımı ile alınıp servis edilir.

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