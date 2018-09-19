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Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 15:32 | Son Güncelleme

Avustralya'da dünyaca ünlü yemek zincirinden tavuk alan kişi hayatının şokunu yaşadı.

Çıtır baget tavuk aldığını düşünürken bakın neyle karşı karşıya kaldı...

Aldığı tavuğun içinden çıkan şey şoke etti!

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Dünyaca ünlü fast-food zincirinin Avustralya şubesinden tavuk alan 21 yaşındaki Timothy, gördüğü şey karşısında şaşkına döndü.
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Melbourne kentinde yaşanan olayda, kızarmış çıtır tavukların arasından çiğ tavuk kalbi çıktı.
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Tavuk zincirinin Facebook sayfasında karşılaştığı manzarayı paylaşan Timothy, infiale neden oldu.
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Şirket Avustralyalı gençten özür dileyerek parasını iade etti.
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İNTERNETTEN SÜS DİYE SATIN ALDI

İNTERNETTEN SÜS DİYE SATIN ALDI
Charlotte Harrison isimli kadın süs için bir yumurta aldı, 47 gün sonra yumurtanın içinden çıkanı görünce...
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20 DOLAR VERDİ

20 DOLAR VERDİ
Harrison bu yumurtayı bir internet sitesinden 20 dolara aldı.
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YUMURTANIN İÇİNDEN ÇIKAN ŞEY ŞOKE ETTİ

YUMURTANIN İÇİNDEN ÇIKAN ŞEY ŞOKE ETTİ
Evini süslemek için aldığı bu yumurtanın içinde bir canlının olabileceğini de düşünmedi.
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Yumurtayı aldıktan sonra Harrison bir farklılık olduğunu anladı.
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47 gün sonra ise yumurtanın içinden bir kuş çıktı.
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Evet o bir deve kuşuydu!
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Anahtar Kelimeler:
tavuk yemek

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