Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

Tavuk zincirinin Facebook sayfasında karşılaştığı manzarayı paylaşan Timothy, infiale neden oldu.

Charlotte Harrison isimli kadın süs için bir yumurta aldı, 47 gün sonra yumurtanın içinden çıkanı görünce...

Harrison bu yumurtayı bir internet sitesinden 20 dolara aldı.

7 / 16 YUMURTANIN İÇİNDEN ÇIKAN ŞEY ŞOKE ETTİ

Evini süslemek için aldığı bu yumurtanın içinde bir canlının olabileceğini de düşünmedi.