Citroén C3 2020 özellikleri ve fiyatı

Bildiğiniz üzere bir marka, modelde makyaja gittiğinde ilk değişim gören alan aydınlatma grubu olur. Otomobil incelemeleri yapılırken de ilk olarak aydınlatma grubunda nasıl bir değişim olduğuna bakılır. Yeni C3 makyajında da projeksiyon tipi LED aydınlatma ile farklılık sağlanmış. Ayrıca far çerçevelerine üçüncü bir renk seçeneği getirilmiş. Bu da çok dinamik ve özgün bir stil yaratmış.

- 2020 Citroén C3 tasarım hakkında

Yeni C3’ün tasarımına baktığımızda çift sıra ön far tasarımı ile yukarıya doğru uzanışı ile kaputun yükseklik algısını arttırma. Krom kaplı logolar ve bunların ikili çizgileri de çok havalı duruyor. Yuvarlak hatları olan far yapısı, çok özgün çünkü bu tasarımı artık neredeyse hiç bir modelde görmüyoruz. Bu yuvarlak far tasarımı yeni C3 modelinin eğlenceli yapısına vurgu yapıyor.

Tavan rengi ile gövde rengi kombinasyonları o kadar çeşitli ki sizin C3’ünüzün tamamen size özgü olabiliyor. Siyah, beyaz ve kırmızı renk alternatifleri bulunan tavan süslemeleri tamamen suya ve sürtünmeye dayanıklı olarak üretilmiş.

Airbump harika bir çözüm!

Citroén’in otomobil dünyasına armağan ettiği Airbump teknolojisi ve tasarımı, giderek daha fazla markanın modelinde benzer şekilde uygulanır oldu. Airbump iyi mi kötü mü tartışmaları da çokça yapılıyor ama bakınız, hem otomobile sportif ve özgün bir hava katıyor hem de ufak tefek çarpma - vurma- sıyırma durumlarında boya kalkmıyor. Çok pratik değil mi? Üstelik eskiden sık sık duyulan Airbump çıkıyor / Airbump yapışmıyor / Airbump düşüyor gibi Airbump şikayetleri de artık yok.