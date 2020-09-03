Citroén C3 2020 özellikleri ve fiyatı otomobil sektörünün gündem konularından biri. İlk kez 2016’da pazara sunulan Citroén C3 modeli, özellikle şehir içinde az yalan kompakt bir otomobil arayanların sürüş pozisyonu yüksek ve stil sahibi olan tercihi oldu. Renault Clio ve Peugeot 208 ile rekabet eden model, onlardan farklı olarak daha yuvarlak hatlara sahip. Peki, 2020 makyajlı Citroén C3’te neler değişti? C3 MAKYAJININ ETKİLERİ Bildiğiniz üzere bir marka, modelde makyaja gittiğinde ilk değişim gören alan aydınlatma grubu olur. Otomobil incelemeleri yapılırken de ilk olarak aydınlatma grubunda nasıl bir değişim olduğuna bakılır. Yeni C3 makyajında da projeksiyon tipi LED aydınlatma ile farklılık sağlanmış. Ayrıca far çerçevelerine üçüncü bir renk seçeneği getirilmiş. Bu da çok dinamik ve özgün bir stil yaratmış. - Daha fazla renk seçeneği ve kombinasyon sunuyor! Yeni Citroén C3 makyajının yarattığı değişimlerden biri de daha fazla renk seçeneği ve renk kombinasyonu oluyor. Marka, C3 modelinde kullanıcının kendine ait hissetmesini çok önemsiyor. Bu nedenle bolca kişiselleştirme detayı sunuyor. Bunu da renklerle vurguluyor. Makyaj öncesinde 36 olan kombinasyon sayısı, bu değişimlerle birlikte 97'ye çıkmış.

- Daha fonksiyonel iç mekan sunuyor! Makyajlı C3’ün içindeki değişim ise var olanı geliştirme şeklinde özetlenebilir. Biraz daha fazla fonksiyonel eşya gözü ve daha fazla dekoratif değişim dışında büyük bir fark yok. - Yeni teknolojiler sunuyor! Makyaj sonrası C3’te kokpit değişimi de daha çok detaylarda fark ediliyor. Örneğin 7 inçlik multimedya ekranı daha hassas dokunmatik teknolojisine kavuşmuş. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto fonksiyonları da eklenmiş. Yani C3'te apple CarPlay var mı gibi soruların yanıtı da evet, olmuş. - Donanım zenginleşmiş! Bildiğiniz üzere C3 modelinde donanımda otomatik acil durum freni, yaya tespit sistemi, hız sınırlayıcı ve sabitleyici, anahtarsız çalıştırma, kör nokta uyarı gibi donanımlar vardı. Yeni C3'te ön park sensörü de bu donanım paketine eklenmiş. Bir de artık C3 yokuş kalkış destek sistemini de sunuyor. Yeni C3 MOTOR SEÇENEKLERİ Yeni Citroén C3 motorunda hangi seçenekler var, ona da bakalım: Benzinli Citroén C3 motor seçeneği 1: Üç silindirli 1.2 PureTech motor 83 bg ve 5 ileri manuel şanzımanla kombinlenmiş. Benzinli Citroén C3 motor seçeneği 2: Üç silindirli 1.2 PureTech motor 110 bg ve 6 ileri manuel şanzımanla kombinlenmiş. Dizel Citroén C3 motor seçeneği 1: 5 ileri manuel ile gelen 100 bg'lik 1.5 BlueHDi motor, isteğe göre EAT6 şanzıman ile alınabilecek. Benzinli Citroén C3 motor seçeneği 2: 110 bg'lik PureTech motor, isteğe göre EAT6 şanzıman ile alınabilecek. YENİ C3: ÇEKİCİ COOL FRANSIZI YAKINDAN TANIYALIM Renkli ara parçalar ve Airbump ile yine çok genç bir çizgiye sahip olan C3 2020 modeli, yeni bir araba almak isteyen pek çok kişiyi heyecanlandırdı. Stil sahibi, kişiselleştirme konusunda çok esnek ve sürüş keyfi çok daha iyi bir C3 ile karşı karşıyayız.

- 2020 Citroén C3 tasarım hakkında Yeni C3’ün tasarımına baktığımızda çift sıra ön far tasarımı ile yukarıya doğru uzanışı ile kaputun yükseklik algısını arttırma. Krom kaplı logolar ve bunların ikili çizgileri de çok havalı duruyor. Yuvarlak hatları olan far yapısı, çok özgün çünkü bu tasarımı artık neredeyse hiç bir modelde görmüyoruz. Bu yuvarlak far tasarımı yeni C3 modelinin eğlenceli yapısına vurgu yapıyor. Tavan rengi ile gövde rengi kombinasyonları o kadar çeşitli ki sizin C3’ünüzün tamamen size özgü olabiliyor. Siyah, beyaz ve kırmızı renk alternatifleri bulunan tavan süslemeleri tamamen suya ve sürtünmeye dayanıklı olarak üretilmiş. Airbump harika bir çözüm! Citroén’in otomobil dünyasına armağan ettiği Airbump teknolojisi ve tasarımı, giderek daha fazla markanın modelinde benzer şekilde uygulanır oldu. Airbump iyi mi kötü mü tartışmaları da çokça yapılıyor ama bakınız, hem otomobile sportif ve özgün bir hava katıyor hem de ufak tefek çarpma - vurma- sıyırma durumlarında boya kalkmıyor. Çok pratik değil mi? Üstelik eskiden sık sık duyulan Airbump çıkıyor / Airbump yapışmıyor / Airbump düşüyor gibi Airbump şikayetleri de artık yok.

- Yeni C3’ün içi nasıl? Öncelikle bolca ve çok işlevsel eşya gözleri ile karşılaşıyoruz. Yeni Citroën C3, segmentin en büyük (6,25 litre) torpido gözüne sahip. Evet, en büyük torpido gözü hangi araçta sorusunun bu segmentteki yanıtı 2020 model Citroén C3. Ayrıca ön kapılarda da oldukça büyük eşya saklama gözleri bulunmaktadır. Üstelik söz konusu eşya gözlerinin iç kısmında açık rengi tercih ederek bu yerlerin içine bırakılan nesnelerin daha kolay bulunması için kolaylık sunulmuş. Yeni Citroén C3’ün iç mekanın güzelliklerinden biri de panoramik cam tavanı. Perdeyi hafifçe iterek açabildiğiniz cam tavan, hem önde hem de arkada oldukça ferah bir yaşam alanı sunuyor. C3'ün panoramik cam tavanı ortam ferahlığını net olarak sağlamış. İç mekan genişliğini belirleyen boyutlara da bakalım: Yeni C3’ün boyutları nasıl? Uzunluk: 3996 mm

Genişlik: 1749 / 2007 mm

Yükseklik: 1474 mm

Bagaj Hacmi: 300 litre Yeni C3’ e eklenen donanımlar da dikkat çekici...

Eski C3 modelini kullananlar bilir, C3’te yokuş kalkış destek sistemi yoktu. Ama yeni C3 bu özelliği sunmakla kalmıyor onu en gelişmiş haliyle veriyor. Bu arada bilmeyenler için yokuş kalkış destek sistemi nedir sorusuna da yanıt verelim:

Yokuş kalkış destek sistemi nedir ve ne işe yarar?

Yokuş kalkış desteği fren pedalı serbest bırakıldığı zaman yokuşta bulunan bir aracın istenmeyen hareketine engel olur. Yokuş kalkış desteği sistemi, yaklaşık iki saniye boyunca aracı sabitleyerek %3’den daha büyük eğimlerde devreye girer. Yeni C3’ün özelliklerinde şerit takip asistanı da var. Yine bilmeyenler için şerit takip asistanı nedir ve ne işe yarar sorusuna da yanıt verelim: Şerit takip asistanı nedir ve ne işe yarar?

Araç, sinyal lambası kullanılmadan beyaz trafik çizgisini aştığı zaman, AFIL beyni bir uyarı göndermeye başlar. Böylece beyaz trafik çizgisi aşıldığı zaman bip sesleri ve bir görsel uyarı ile ikaz edilirsiniz. 2020 CİTROéN C3 FİYAT LİSTESİ Yeni C3’ün özelliklerinden bahsettikten sonra güncel C3 fiyat listesine de bakalım. Sıfır C3 fiyatları, ikinci el C3 fiyatları ve C3 kampanyaları konusuna tek tek bakalım. SIFIR CİTROéN C3 FİYATLARI NASIL? 2020 model Citroén C3 fiyat listesini merak edenler için markanın resmi web sitesine baktık. Yeni C3 fiyat listesi ve C3 kampanyalı fiyatları aşağıdaki gibi: FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel C3 fiyatı: 165.500 TL (kampanyalı C3 fiyatı ise 157.500 TL)

FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S EAT6 Tam Otomatik C3 fiyatı: 177.500 TL (kampanyalı C3 fiyatı ise 169.500 TL

SHINE 1.2 PureTech 110 HP S&S EAT6 Tam Otomatik C3 fiyatı: 184.500 TL (kampanyalı fiyatı ise 176.500) Yukarıdaki 2020 C3 fiyat listesine ek olarak bazı opsiyonların bedelleri de şöyle: Metalik boya isterseniz 1400 TL

Çift renk tavan isterseniz 1750 TL

16'' Alüminyum Alaşımlı Jant isterseniz 2.900 TL

Panoramik Cam Tavan, Geri Görüş Kamerası, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma seçeneklerini sunan Plus paket farkı için de 6.400 TL ek ödeme yapmanız gerek. İKİNCİ EL C3 FİYATLARI NASIL? Türkiye’nin en çok ilan verilen üç farklı online ikinci el araç ilan platformuna baktık. İkinci el C3 fiyatları elbette çok değişken. Zira, burada hasar durumu gibi pek çok belirleyici var. Ancak genel bir bakışla en düşük 2. el C3 fiyatının 40 bin Tl’den başladığını 187 bine kadar çıktığını söyleyebiliriz. CİTROEN C3 KİRALAMA FİYATLARI NASIL? Kiralık C3 arıyorsanız Peugeot 208 ve Renault Clio gibi rakiplerine göre C3’ün rent a car filolarındaki yeri biraz sınırlı. Bu, bir bakıma yeni C3 almayı düşünenler için olumlu olabilir. “kiralık araç modeli” ya da “şirket arabası” klişelerinden uzak çünkü. Ancak bazı rent a car ofislerinde Citroén C3 kiralama seçeneği de var. Bunlara baktığımızda ortalama bir yaklaşımla günlük kiralama bedelinin 200 TL’den başladığını söylemek mümkün.