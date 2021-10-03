Citroën Ë-C4 Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? Kompakt hathback sınıfında Avrupa'da ilk 3'te

Kompakt hathback sınıfında kendine özgü tasarımıyla fark yaratan yeni Citroën C4’ün %100 elektrikli versiyonu ë-C4, 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak. Citroën’in Türkiye yollarıyla buluşturacağı ilk %100 elektrikli otomobil modeli olacak olan ë-C4, Avrupa’da elektrikli araç pazarının iddialı modelleri arasında yer alıyor. Öyle ki, yılın ilk altı ayında Avrupa kompakt elektrikli hatchback sınıfından aldığı %8’lik payla Avrupa’nın en çok satan üçüncü modeli ë-C4 oldu. Sahip olduğu özgün tasarımı, segmentinin çok ötesinde teknolojik özellikleri ve üst seviye konforuyla dikkatleri çeken ë-C4’te 100 kW (136HP) gücünde tamamen elektrikli bir motor bulunuyor. ë-C4’ün verimli bataryaları toplamda 350 kilometre sürüş menzili sunuyor.

Mayıs ayında kompakt hatchback sınıfına iddialı bir giriş yapan yeni modeli C4’ü Türkiye’de satışa sunan dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Citroën, aynı modelin tamamen elektrikli versiyonunu çok yakında Türkiye yollarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Citroën’in %100 elektrikli modeli ë-C4, 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak. SUV sınıfına özgü tasarım öğeleri, segmentinin çok ötesinde teknolojik özellikleri ve üst seviye konforuyla dikkatleri çeken ë-C4’te 100 kW (136HP) gücünde tamamen elektrikli bir motor bulunuyor. ë-C4’ün verimli bataryaları toplamda 350 kilometrelik sürüş menzili sunuyor. Citroën’e özgü Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi® teknolojisinin standart olarak yer aldığı yeni ë-C4, Citroën Advanced Comfort® programı kapsamında da sürüş konforunu maksimum seviyeye çıkarıyor.

AVRUPA ELEKTRİKLİ KOMPAKT HATCHBACK SINIFINDA İLK 3'TE YER ALIYOR

SUV sınıfına özgü tasarım öğelerini bir hatchback otomobilin zarif ve dinamik karakteriyle harmanlayan ë-C4, elektrikli kompakt hatchback sınıfında Avrupa’nın en rekabetçi modelleri arasında bulunuyor. Öyle ki, ë-C4, yılın ilk altı ayında ulaştığı %8’lik segment payıyla Avrupa’daki elektrikli kompakt hatchback segmentinde üçüncü sırada yer alıyor. Öte yandan, tamamen elektrikli ë-C4 Avrupa’nın önde gelen şehirlerinde de başarılı satış rakamlarına ulaştı. İlk altı ayda elektrikli kompakt hatchback segmentinde %28,5 ile İspanya’da ikinci olan ë C4, %22 segment payı ile Fransa’da üçüncü ve %14,6 segment payı ile İtalya’da üçüncü model olarak iddiasını ortaya koydu.

