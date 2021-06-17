Citroen, bataryalı ve hidrojen yakıt hücreli "e-Jumpy Hydrogen"i satışa sunacak

Citroen açıklamasına göre, şirket çalışanlarının yüzde 8'i, günde en az 300 kilometrenin üzerinde yolculuk yapmak zorunda veya gün içinde araçlarını şarj etmek için zamanı olmayan kullanıcı profilinden oluşuyor.

Citroen'in ilk yakıt hücresi ve şarj edilebilir bataryaya sahip elektrikli van modeli e-Jumpy Hydrogen, yılın ikinci yarısında yollarla buluşmaya hazırlanıyor. Yeni teknolojiyi bünyesinde barındırırken yükleme hacmi ve yükleme kapasitesi gibi kullanım özelliklerini koruyan e-Jumpy Hydrogen, 400 kilometrenin üzerinde bir sürüş menzili sunuyor. Menzili bataryanın yanında ön koltukların altında bulunan üç adet 700 barlık karbon fiber hidrojen deposu desteklerken, depoları doldurmak için 3 dakika yeterli oluyor.

"PROFESYONELLERİN GEREKSİNİMLERİNE YANIT VERİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Ürün ve Strateji Direktörü Laurence Hansen, "e-Jumpy Hydrogen, hafif ticari araç ürün gamımızı tamamlıyor. Hidrojen yakıt hücresi ve bataryayı birleştiren mimarisiyle hafif ticari aracımız, her iki teknolojinin en iyi özelliklerini bir arada sunuyor. Bileşenlerin zekice uygulanması sayesinde yükleme hacmi veya taşıma kapasitesinden ödün vermek gerekmiyor. Bu profesyoneller için çok önemli bir faktör. e-Jumpy Hydrogen, 400 kilometrenin üzerinde menzil, dış sıcaklığın menzil üzerindeki azaltılmış etkisi, sadece üç dakikalık şarj süresi ve yavaşlama sırasında daha fazla enerji geri kazanma özelliği ile profesyonellerin gereksinimlerine yanıt veriyor." değerlendirmesinde bulundu.