Citroen Berlingo alacaklara müjde! Büyük indirimler var

Ticari araçlar alanında tasarım, teknoloji ve verimli dizel motorları sayesinde ekonomiyi ideal gövde boyutlarıyla buluşturan Citroën, Mayıs ayına özel PSA Finans avantajıyla sunduğu kampanyalarla, bireysel ve KOBİ müşterilerine kolaylıklar sağlıyor.

12 AY SIFIR FAİZ

Bu kapsamda kombivan sınıfının öncüsü Citroën Berlingo, 55 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi avantajıyla tüketicilere sunuluyor. Ayrıca modüler tasarıma sahip Berlingo’nun kombi versiyonlarında, nakit alımlarda 6 bin TL’ye kadar indirim fırsatı kullanıcılarla buluşuyor. Citroën, Berlingo’da sunduğu 163 bin TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla Mayıs ayı boyunca yeni bir ticari araç satın alacaklara büyük avantajlar sağlıyor.

JUMPER’DA DA KAMPANYA VAR

Citroën; konfor, teknoloji ve mimarisiyle binek araçları aratmayan Jumpy ve Jumpy panelvan modelleri ile üstün kapasiteli ticari aracı Jumper’ı ise 75 bin TL için 15 ay vadeli 0 faizli kredi imkanıyla sunuyor.

Mayıs ayında da profesyonellerin yanında olmaya devam eden Citroën, Jumpy ve Jumper modellerini 48 bin TL’ye 12 ay boyunca 0 faizli kredi fırsatı ve avantajlı fiyatlarla KOBİ’ler ile buluşturuyor.



