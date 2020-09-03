Citroen C3 2020 özellikleri ve fiyatı otomobil sektörünün gündem konularından biri. İlk kez 2016’da pazara sunulan Citroén C3 modeli, özellikle şehir içinde az yalan kompakt bir otomobil arayanların sürüş pozisyonu yüksek ve stil sahibi olan tercihi oldu. Renault Clio ve Peugeot 208 ile rekabet eden model, onlardan farklı olarak daha yuvarlak hatlara sahip. Peki, 2020 makyajlı Citroen C3’te neler değişti?
Bildiğiniz üzere bir marka, modelde makyaja gittiğinde ilk değişim gören alan aydınlatma grubu olur. Otomobil incelemeleri yapılırken de ilk olarak aydınlatma grubunda nasıl bir değişim olduğuna bakılır. Yeni C3 makyajında da projeksiyon tipi LED aydınlatma ile farklılık sağlanmış. Ayrıca far çerçevelerine üçüncü bir renk seçeneği getirilmiş. Bu da çok dinamik ve özgün bir stil yaratmış.
Yeni Citroen C3 makyajının yarattığı değişimlerden biri de daha fazla renk seçeneği ve renk kombinasyonu oluyor. Marka, C3 modelinde kullanıcının kendine ait hissetmesini çok önemsiyor. Bu nedenle bolca kişiselleştirme detayı sunuyor. Bunu da renklerle vurguluyor. Makyaj öncesinde 36 olan kombinasyon sayısı, bu değişimlerle birlikte 97'ye çıkmış.
Makyajlı C3’ün içindeki değişim ise var olanı geliştirme şeklinde özetlenebilir. Biraz daha fazla fonksiyonel eşya gözü ve daha fazla dekoratif değişim dışında büyük bir fark yok.
Makyaj sonrası C3’te kokpit değişimi de daha çok detaylarda fark ediliyor. Örneğin 7 inçlik multimedya ekranı daha hassas dokunmatik teknolojisine kavuşmuş. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto fonksiyonları da eklenmiş. Yani C3'te apple CarPlay var mı gibi soruların yanıtı da evet, olmuş.
Bildiğiniz üzere C3 modelinde donanımda otomatik acil durum freni, yaya tespit sistemi, hız sınırlayıcı ve sabitleyici, anahtarsız çalıştırma, kör nokta uyarı gibi donanımlar vardı. Yeni C3'te ön park sensörü de bu donanım paketine eklenmiş. Bir de artık C3 yokuş kalkış destek sistemini de sunuyor.
Yeni Citroen C3 motorunda hangi seçenekler var, ona da bakalım:
Renkli ara parçalar ve Airbump ile yine çok genç bir çizgiye sahip olan C3 2020 modeli, yeni bir araba almak isteyen pek çok kişiyi heyecanlandırdı. Stil sahibi, kişiselleştirme konusunda çok esnek ve sürüş keyfi çok daha iyi bir C3 ile karşı karşıyayız.
Yeni C3’ün tasarımına baktığımızda çift sıra ön far tasarımı ile yukarıya doğru uzanışı ile kaputun yükseklik algısını arttırma. Krom kaplı logolar ve bunların ikili çizgileri de çok havalı duruyor. Yuvarlak hatları olan far yapısı, çok özgün çünkü bu tasarımı artık neredeyse hiç bir modelde görmüyoruz. Bu yuvarlak far tasarımı yeni C3 modelinin eğlenceli yapısına vurgu yapıyor.
Tavan rengi ile gövde rengi kombinasyonları o kadar çeşitli ki sizin C3’ünüzün tamamen size özgü olabiliyor. Siyah, beyaz ve kırmızı renk alternatifleri bulunan tavan süslemeleri tamamen suya ve sürtünmeye dayanıklı olarak üretilmiş.
Citroen’in otomobil dünyasına armağan ettiği Airbump teknolojisi ve tasarımı, giderek daha fazla markanın modelinde benzer şekilde uygulanır oldu. Airbump iyi mi kötü mü tartışmaları da çokça yapılıyor ama bakınız, hem otomobile sportif ve özgün bir hava katıyor hem de ufak tefek çarpma - vurma- sıyırma durumlarında boya kalkmıyor. Çok pratik değil mi? Üstelik eskiden sık sık duyulan Airbump çıkıyor / Airbump yapışmıyor / Airbump düşüyor gibi Airbump şikayetleri de artık yok.
Öncelikle bolca ve çok işlevsel eşya gözleri ile karşılaşıyoruz. Yeni Citroen C3, segmentin en büyük (6,25 litre) torpido gözüne sahip. Evet, en büyük torpido gözü hangi araçta sorusunun bu segmentteki yanıtı 2020 model Citroen C3. Ayrıca ön kapılarda da oldukça büyük eşya saklama gözleri bulunmaktadır. Üstelik söz konusu eşya gözlerinin iç kısmında açık rengi tercih ederek bu yerlerin içine bırakılan nesnelerin daha kolay bulunması için kolaylık sunulmuş.
Yeni Citroen C3’ün iç mekanın güzelliklerinden biri de panoramik cam tavanı. Perdeyi hafifçe iterek açabildiğiniz cam tavan, hem önde hem de arkada oldukça ferah bir yaşam alanı sunuyor. C3'ün panoramik cam tavanı ortam ferahlığını net olarak sağlamış.
İç mekan genişliğini belirleyen boyutlara da bakalım:
Yeni C3’ün boyutları nasıl?
Yeni C3’ e eklenen donanımlar da dikkat çekici...
Eski C3 modelini kullananlar bilir, C3’te yokuş kalkış destek sistemi yoktu. Ama yeni C3 bu özelliği sunmakla kalmıyor onu en gelişmiş haliyle veriyor. Bu arada bilmeyenler için yokuş kalkış destek sistemi nedir sorusuna da yanıt verelim:
Yeni C3’ün özelliklerinde şerit takip asistanı da var. Yine bilmeyenler için şerit takip asistanı nedir ve ne işe yarar sorusuna da yanıt verelim:
Yeni C3’ün özelliklerinden bahsettikten sonra güncel C3 fiyat listesine de bakalım. Sıfır C3 fiyatları, ikinci el C3 fiyatları ve C3 kampanyaları konusuna tek tek bakalım.
2020 model Citroen C3 fiyat listesini merak edenler için markanın resmi web sitesine baktık. Yeni C3 fiyat listesi ve C3 kampanyalı fiyatları aşağıdaki gibi:
Yukarıdaki 2020 C3 fiyat listesine ek olarak bazı opsiyonların bedelleri de şöyle:
Türkiye’nin en çok ilan verilen üç farklı online ikinci el araç ilan platformuna baktık. İkinci el C3 fiyatları elbette çok değişken. Zira, burada hasar durumu gibi pek çok belirleyici var. Ancak genel bir bakışla en düşük 2. el C3 fiyatının 40 bin Tl’den başladığını 187 bine kadar çıktığını söyleyebiliriz.
Kiralık C3 arıyorsanız Peugeot 208 ve Renault Clio gibi rakiplerine göre C3’ün rent a car filolarındaki yeri biraz sınırlı. Bu, bir bakıma yeni C3 almayı düşünenler için olumlu olabilir. “kiralık araç modeli” ya da “şirket arabası” klişelerinden uzak çünkü. Ancak bazı rent a car ofislerinde Citroén C3 kiralama seçeneği de var. Bunlara baktığımızda ortalama bir yaklaşımla günlük kiralama bedelinin 200 TL’den başladığını söylemek mümkün.
Yeni C3 ve ikinci el C3 modelleri özellikle şehir içinde araba kullanmak isteyenlerin ve daha çok çalışan genç neslin ilgisini çekiyor. C3, beklentileri karşılayan bir otomobil. Fiyatı da rekabetçi. Rakiplerine göre biraz daha özgün bir stili olduğunu söylemek de mümkün. Ancak Clio ve 208 kadar genele hitap etmiyor. Onun biraz daha niş bir kitlesi var. Bu nedenle ikinci elde satarken Peugeot 208 ve Renault Clio modellerine göre biraz daha zor gidebilir. Bu arada Clio’nun bagaj hacmi 391 litre / Peugeot 208 bagaj hacmi 309 litre iken C3 bagaj hacmi 300 litre.
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