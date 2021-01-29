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Citroen C5 Aircorss’a yeni iki donanım daha geldi

29.01.2021 08:16 | Son Güncelleme:
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Citroen C5 Aircorss’a yeni iki donanım daha geldi

Citroen, Citroen C5 Aircross için iki yeni donanım sunmaya başladı. Bunlar Business Feel ve Business Shine adlı iki yeni versiyonun.

Citroen C5 Aircross Business Feel, vergi dahil Almanya’da 28.240 €, diğer versiyon ise 28.935 €’dan satışa sunuluyor. Bu fiyatlar Volkswagen Tiguan'dan neredeyse 700 € daha düşük

BUSINESS FEEL DONANIMINDA NELER VAR?

Standart özellikler arasında 18 inç 'Swirl' alaşım jantlar, 'Silika Grisi' koltuk kaplama, iki bölgeli klima kontrolü, navigasyon sistemi, dijital radyo, geri vites kamerası, kör nokta yardımı, aktif acil frenleme ve ön ve arka park sensörleri bulunuyor. Isıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı ön cam ve Citroen ConnectedCam opsiyon donanım listesinde yerini almış durumda C5 Aircross Business Feel, ortalama olarak 5,2 litrelik tüketim değerine sahip PureTech 130 Bg benzinli motoruyla geliyor.

BUSINESS SHINE DONANIMINDA NELER VAR?

33.900 € başlangıç fiyatına sahip olan C5 Aircross Business Shine, yeni bir Audi Q3'ten 1.000 € daha uygun fiyatlı alınabiliyor. Bu modelde, Full LED farlar ve LED dönüş sinyalleri, akustik ön ve yan camlar, farklı ön koltuklar, aktif hız sabitleyici, trafik işareti tanıma ve anahtarsız giriş yer alıyor. Seçenekler arasında gri veya bej renkli ve ısıtmalı ön koltuklar yer alırken, dört mevsim lastikler, yokuş iniş yardımı, elektrikli bagaj kapağı ve panoramik sunroof’ta modelde sunulacak. Müşterilere, PureTech 130 Bg gğç sunan benzinli motor ile 4,1 litrelik ortalama tüketime sahip olan 130 Bg dizel motor da seçenek olarak sunulacak. Bu motorlar sekiz ileri otomatik şanzıman ile eşleştirilmiş.

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