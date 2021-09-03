Citroen'den eylül ayına özel kampanyalar

Citroen kampanya duyurusu yapan otomobil firmalarından biri. Firmadan yapılan yeni açıklamaya göre, ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan fırsatlar kapsamında; Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 ya da 120 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla sunuluyor. Nakit alımda ise 16 bin TL’ye kadar indirimle sunulan C5 Aircross, bu kapsamda nakit alımlarda 406 bin TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor.

Otomatik şanzıman imkanı sunulan Citroen C3, seçili modellerinde geçerli 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânı kullanılarak, 181 bin 800 TL’lik fiyattan satışa sunuluyor. Yeni Citroen C4 ise 230 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanımlarda 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuluyor.

YENİ C3 AIRCROSS SUV İÇİN FIRSAT

Segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip olan yeni Citroen C3 Aircross SUV, 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla eylül ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor. Donanım seçeneklerine eylül ayı itibariyle bir yenisinin daha eklendiği yeni C3 Aircross SUV, Feel donanım seçeneği ile 233 bin TL’den satışa sunuluyor.

YENİ BERLİNGO KOMBİ İÇİN EYLÜL AVANTAJI

Yeni Citroen Berlingo Kombi, 40 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânıyla eylül ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor.

Yeni Berlingo Kombi, nakit alımlarda ise 213 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



