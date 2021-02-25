Citroen E-Berlingo ortaya çıktı!

1996 yılında segmenti yaratan Citroën, Berlingo’nun karakterine, pratikliğine ve modülerliğine son derece bağlı ve sadık bir kullanıcı kitlesi oluşturdu. Kompakt dış boyutlar ve geniş iç hacim, bolca alana ihtiyaç duyan kullanıcılar için önemli bir konu. Tüm bu özellikleri bir arada sunan seçeneklerin çok da fazla olmadığı bir pazarda bu nitelikler Berlingo’nun elini güçlendiriyor. Berlingo’nun elektrikli versiyonu çok önemli. Bu tarz hacimli gövde tiplerinde çok daha hassas olan çevresel sorunlara modern bir yanıt olan ë-Berlingo, aynı zamanda çevresel ayak izine, otomobil bütçesine ve doğaya önem veren müşterilere hitap ediyor. En güncel elektrikli araç teknolojisini bünyesinde barındıran yapısıyla akıcı, sessiz ve çevreci bir sürüş sunan ë-Berlingo, pratiklik, işlevsellik ve kullanım kolaylığı gibi Berlingo’ya has tüm özellikleri de sunmaya devam ediyor. KONFORLU SÜRÜŞ ë-Berlingo her bir yolculuğu rahatlatıcı bir deneyime dönüştürüyor. Son derece sessiz ve titreşimden arındırılmış bir şekilde çalışan elektromotor, otomobili vites geçileri olmadan ve ilk hareket anından kullanıma sunduğu yüksek tork değeriyle akıcı bir şekilde hızlandırıyor. Citroën ë-Berlingo aynı zamanda yüksek oturma pozisyonu, yumuşak direksiyonu ve 10,8 metre dönüş çapı ile konforlu ve pratik bir sürüş sunuyor.

Elektromotor, seçilen sürüş moduna ve sürüş koşullarına bağlı olarak çalışıyor. Maksimum 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından 260 Nm tork üretimi ile ë-Berlingo seçilen sürüş moduna bağlı olarak 135 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Sürüş modları ë-Toggle kumanda paneli üzerinden seçilebiliyor.

Toplam üç farklı sürüş modu bulunuyor. 80 kW/210 Nm üreten Normal mod, günlük kullanım için ideal bir performans-menzil dengesi sunuyor. 60 kW/180 Nm üreten Eko mod, ısıtma ve klima sistemini kapatmadan gücünü kısarak ve motorun güç ve tork üretimini sınırlayarak menzili uzatıyor ve sakin yumuşak bir sürüş sunuyor. 100 kW/260 Nm üreten Performans modu ise örneğin ağır yükleri taşımak üzere motorun gücünü en üst seviyeye çıkartarak performansı arttırıyor. UZUN MENZİL Sadece fonksiyonellik, kullanım kolaylığı veya geniş iç hacim gibi aktif yaşam tarzına yönelik araçlara özgü özellikler sunmakla kalmayan ë-Berlingo, sıfır emisyonlu yapısıyla kısıtlamaların olduğu şehir merkezlerine özgürce erişim sağlarken, farklı kullanıcıların gereksinimlerini karşılamak üzere uzun bir elektrikli sürüş menzili sunuyor. ë-Berlingo’s 50 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryasıyla sürüş koşullarına bağlı olarak 280 km’ye varan bir elektrikli sürüş menzili sunuyor. En güncel elektrikli araç teknolojisini bünyesinde barındıran ë-Berlingo’nun her iki gövde tipinde de aynı elektromotor ve batarya tipi sunuluyor.

Elektrikli güç-aktarma sistemi, yavaşlama ve fren anında enerji geri kazanımı sağlayarak menzili optimize ediyor. Kullanıcının enerji geri kazanımını optimize etmek için orta konsoldaki ‘B’ düğmesini etkinleştirmesi yeterli oluyor. Koltukların altına ve araç zeminine entegre edilen bataryalar kabin içi kullanım alanına etki etmiyor. Bataryalar elektromotor, ısıtma ve klima sistemlerinin enerji gereksinimini karşılıyor. Batarya şarj seviyesi gösterge panelinde yüzde şeklinde ve ayrıca seviyeli bir ışıklı panel ile gösteriliyor. Bataryalar sekiz yıl veya 160.000 km (bu garanti süresinin sonunda %70 batarya kapasitesi ile) garanti ile uzun kullanım ömrü sunuyor. Bir yıl veya 20.000 km sonra ve ardından her iki yılda veya 40.000 km’de bir gerçekleştirilen bakım sonrasında bir batarya kapasite belgesi düzenleniyor. KOLAY ŞARJ VE KONTROLLÜ MALİYETLER ë-Berlingo’nun şarj gereksinimlerini karşılamak üzere üç farklı çözüm sunuluyor. Bir Green'Up soket, bataryanın büyük bölümünün bir gecede şarj edilmesini sağlayarak günlük kullanım için hazır hale getiriyor.

Mod 2 kablo evde, iş yerinde veya park alanında kullanım için devreye giriyor. Bu şarj modu standart 8A soketi veya gelişmiş 16A soket (Green’Up ünitesi ve soketi) ile uyumlu olup bataryayı 15 saatten daha kısa sürede tamamen şarj ediyor. Bireysel veya halka açık hızlı şarj, 3,7 ile 22 kW Wallbox hızlı şarj ünitesi kurulumunu ve isteğe bağlı olarak sunulan Mod 3 kablosu gerektiriyor. Böylece %0’dan %100’e şarj etmek için 7 saat 30 dakika (tek fazlı 7,4 kW Wall Box) veya 5 saat (üç fazlı 11 kW Wall Box) yeterli oluyor. Halka açık bir istasyonda süper hızlı şarj, şarj cihazına entegre Mod 4 kablosuyla 100 kW’a kadar gerçekleşiyor. Bu çözüm 50 kWh’lik bataryanın %80 doluluğa 30 dakikada ulaşmasını sağlıyor. ë-Berlingo, hızlı şarj süresi açısından pazarda kendi segmentinin en iyisi olarak öne çıkıyor. Aktif yaşam tarzına yönelik araçlar pratiktir, ancak gövde tipleri gereği aerodinamik açıdan pek verimli de olamıyorlar. Elektrikliye geçiş, çevresel etkiyi ve kullanım maliyetlerini azaltmak açısından bu segmentte fazlasıyla önemli bir konu ve özellikle sınırlı bütçeye sahip kullanıcılar için önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Yağ, hava filtresi, yakıt filtresi veya şanzıman yağı filtresi gibi bakım gereksinimleri olmadığından bakım maliyetleri içten yanmalı motora kıyasla %30 daha uygun oluyor. ë-Berlingo 100 km’de 18 kWh enerji tüketim ortalamasıyla sadece bakım maliyetiyle değil, kullanım maliyetiyle de kullanıcının yüzünü güldürüyor.

ë-Berlingo, şarj işlemini ileri bir saat veya tarihe programlama özelliği sunuyor. Kullanıcı böylece elektriğin daha uygun olduğu saatler için şarj zaman ayarı yapabiliyor. Ayrıca araç şarjdayken kabin ön iklimlendirme ayarı ile kabin ısıtılabiliyor. Böylece bataryanın enerjisinden tasarruf edilebiliyor. ENERJİ SEÇİMİ VE ÖZGÜN KARAKTER Citroën ë-Berlingo bir dizi dış tasarım ayrıntısı ile içten yanmalı motora sahip versiyonlardan görsel olarak ayrışıyor ve bir elektrikli araç olduğunun sinyallerini veriyor. Yeni marka logosuna ev sahipliği yapan ön ızgarada, bagaj kapağındaki Berlingo isminin önünde bir ‘ë’ logosu yer alırken ayrıca tamponlarda ve yanlardaki Airbumps® uygulamalarında ‘Eloksal Mavi’ vurgular bulunuyor. Şarj soketinin kapağı içten yanmalı versiyondaki yakıt deposu kapağı ile aynı yerde bulunuyor. Yeni Citroën ë-Berlingo’nun iç mekanı da kullanımını kolaylaştırmak üzere şekillendirildi. Orta konsol ë-Berlingo’ya özgü ë-Toggle vites seçicisine ev sahipliği yapıyor. Kullanıcı buradan Park, Geri, Boş, Sürüş ve Fren fonksiyonları dışında Eko, Normal ve Performans sürüş modlarını da seçebiliyor.

ë-Berlingo’nun 8 inçlik dokunmatik ekranı elektrikli araca özel bir ‘Enerji’ menüsü içeriyor. Söz konusu menü; aktif sürüş modu, elektromotor ve batarya şarj seviyesi ile gerçek zamanlı elektrikli güç-aktarım sistemi akışı olmak üzere enerji akışı, kWh/100 km cinsinden her bir yolculuk için ortalama tüketim dahil tüketimle ilgili istatistikleri ve verileri ve şarj zaman ayarı veya kabin ön iklimlendirme ayarı gibi bilgileri gösteriyor. Ayrıca donanım seviyesine bağlı olarak bir 10 inçlik yüksek çözünürlüklü ekran da sunuluyor. Sürücüler, dijital gösterge ekranını, navigasyon sistemini, enerji akışı bilgilerini veya sürüş destek sistemlerini öne çıkartacak şekilde ihtiyacı doğrultusunda kişiselleştirebiliyor. KÜÇÜK VE BÜYÜK OLMAK ÜZERE İKİ FARKLI GÖVDE TİPİ SUNULUYOR İçten yanmalı versiyon ile aynı mimari ve temel özelliklerle sahip olan yeni Citroën ë-Berlingo kompakt boyutlarıyla üstün manevra kabiliyeti ve buna karşın yedi kişiye kadar rahat ve geniş bir iç mekan sunuyor. ë-Berlingo farklı gövde tipleriyle üretiliyor. Kısa olan M versiyonu 4,40 metre ve uzun olan XL versiyonu ise 4,75 metre uzunluğa sahip. Aradaki 35 cm’lik uzunluk farkı hem dingil mesafesi artışından, hem de arka uzantıdan kaynaklanıyor. Versiyona bağlı olarak 1,90 metrenin altında kalan tavan yüksekliği sayesinde ë-Berlingo tüm otoparklara girebiliyor.

OPTİMİZE EDİLMİŞ KULLANIM ALANI Kullanıcılar, ister iş için olsun, ister bir şeyleri taşımak için olsun ve isterse de ailesi veya arkadaşlarıyla bir gezi olsun geniş bir iç mekana veya geniş bir yükleme alanına ihtiyaç duyuyor. Tıpkı Berlingo gibi yeni Citroën ë-Berlingo da geniş ve kullanışlı bir iç mekanıyla tüm bu gereksinimleri fazlasıyla karşılıyor. KOLAY KABİN ERİŞİMİ Elektrikli camlara sahip iki adet büyük sürgülü yan kapı, ağır ve hacimli nesneleri yüklemek ve boşaltmak için büyük bir bagaj kapağı, bagaj kapağının açılamadığı durumlarda hayatı kolaylaştıran bagaj kapağından bağımsız açılan arka cam gibi özelliklerle ë-Berlingo kolay bir erişim ve pratik kullanım özellikleri sunuyor. GENİŞ İÇ HACİM ë-Berlingo sürücü ve beraberindeki yolculara segmentin en geniş yaşama alanını sunuyor. XL versiyonu, 4.000 litreye varan hacim ve 3.05 m yükleme uzunluğu ile geniş bir hacim veya geniş diz mesafesi ile 2.126 litreye kadar bagaj hacmi kullanıma sunuyor. MODÜLERLİK ë-Berlingo modüler bir mobilya gibi son derece esnek ve kullanışlı bir yapı sunuyor. Kabin içinde sunulan fonksiyonel ve esnek yapı sayesinde versiyona bağlı olarak beş veya yedi yolcu taşıyabiliyor veya ağır ve hacimli nesneleri depolamak için geniş kargo alanına dönüşebiliyor.

İkinci koltuk sırasında her biri aynı büyüklükte ve yolculara 156 mm diz mesafesi sunan üç adet bağımsız koltuk bulunuyor. Kullanım gereksinimlerine uyum sağlamak üzere tasarlanan koltuklar bağımsız veya tamamı katlanarak tamamen düz bir yükleme zemini elde dilebiliyor. Ön yolcu koltuğunun katlanmasıyla M gövde tipinde 2,7 metre ve XL gövde tipinde 3,05 metrelik yükleme uzunluğu ve tamamen düz bir yükleme zemini elde ediliyor. Üçüncü koltuk sırasında iki adet sökülebilir bağımsız koltuk bulunuyor. XL versiyonunda sunulan kızaklar sayesinde üçüncü sıradaki koltuklar 130 mm ileri-geri hareket ettirilerek kullanım amacına bağlı olarak yolculara veya bagaja daha fazla alan sağlanabiliyor. Bagajdaki eşya rafı orta veya yüksek olmak üzere iki farklı yükseklikte ayarlanarak bagajı bölme çözümü sunuyor. 25 kg’a kadar eşyaları taşıyabilen eşya rafına bagaj kapağından bağımsız açılan arka camdan da ulaşılabiliyor. İhtiyaç olmayan durumlarda eşya rafı versiyona bağlı olarak ikinci sıra koltukların sırtlıklarının arkasına kaldırılabiliyor.

SAKLAMA ALANLARI ë-Berlingo, 167 litre saklama alanı ve geniş bir bagaj kullanıma sunuyor. M gövde tipinde 775 litre olan bagaj hacmi XL gövde tipinde 1.050 litreye (beş koltuklu konfigürasyonda) çıkıyor. Saklama alanları küçük eşyaların kabin içinde neden olabileceği karmaşayı önleyecek kullanım kolaylığı ve fonksiyonellik sunuyor. 92 litrelik 26 adet saklama alanı dışında Modutop Tavan® da sunuluyor. İkinci sıradaki koltuklardan ve bagaj kapağından bağımsız açılan arka camdan ulaşılabilen tavan rafı 60 litre hacim kullanıma sunuyor ve 10 kg’a kadar nesneleri taşıyabiliyor. Tavan boyunca uzanan raf sistemi tavanın formuyla mükemmel bir şekilde birleşen bölmeli yarı saydam bir kemer içeriyor ve yolcuların hangi bölmede neyin olduğunu görmesini sağlayan şeffaf yüzeyiyle hayatı kolaylaştırıyor. AYDINLIK KABİN Citroën ë-Berlingo gerçekten de aydınlık ve ferah bir yaşama alanı kullanıma sunuyor. 6,40 m2 ile geniş cam alanları, iyice önde konumlandırılan ön cam ve cam tavandan oluşan kombinasyon farklı noktalardan kabin içine ışığın rahatlıkla dolmasını sağlıyor. Elektrikli güneşlik çok sıcak günlerde cam tavanı perdeleme olanağı sunuyor. Her bir yolcuya ait bağımsız okuma lambaları her bir yolcuya kendine ait aydınlık bir alan yaratma olanağı sunuyor.