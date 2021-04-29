Citroen’in ikonik modeli Ami6, 60 yaşında!

Citroën markasının ilk kez 24 Nisan 1961 tarihinde Fransa’nın Rennes kentinde bulunan yeni fabrikasında devreye aldığı Ami 6, önce Sedan ardından da Station Wagon gövde tipiyle tanıtıldı. O dönem, 2CV, ID ve DS modellerinden oluşan Citroën ürün gamını tamamlamak üzere devreye alınan Ami 6’yı diğer otomobillerden ayıran en önemli özelliği ise eşsiz tasarımıydı. “Z-Line” adı verilen ters açılı arka camıyla dikkatleri çeken Citroën Ami 6, bu tasarımla adeta 60’lara damgasını vurdu. Öyle ki, aynı zamanda Traction Avant versiyonunun çizgilerinden de sorumlu olan tasarımcı, Ami 6 modelini başyapıtı olarak değerlendirdi. Citroën’in 1961 yılında yaptığı basın açıklaması da en az Ami 6’nın tasarımı kadar dikkat çekiciydi: “Bu model tamamen farklı ve hiçbir şekilde 2 CV'nin yerini almak için tasarlanmadı.” 1 MİLYONDAN FAZLA SATTI



Kompakt dış boyutları ve ferah iç mekânı ile Ami 6 benzersiz bir ticari başarıya da imza attı. Ami 6 satışları toplamda 1 milyon adedin üzerine çıktı ve bunun yarısından fazlasını 1964 yılında satışa sunulan Station Wagon versiyonu gerçekleştirdi.

ÖZGÜN TASARIMIYLA BİR İLKİ TEMSİL ETTİ Traction Avant, 2 CV ve DS modellerinin ardından, Flaminio Bertoni’den orta sınıf bir otomobil tasarlanması istendi. Ortaya başyapıt olarak lanse ettiği özgün tasarımlı Ami 6 çıktı. Modelin özellikle arka tasarımı bir devrim niteliğindeydi. Z-Line olarak adlandırılan ters açılı arka cam; yağmurda arka camın temiz kalmasını sağlıyordu, arka koltuk yolcularına baş mesafesi özgürlüğü sunuyordu ve kompakt dış boyutlara karşın geniş bir bagaja izin veriyordu. Ami 6’da bulunan iki silindirli 602 cc motor 2 CV’den alınmıştı. Bir ilk olan geniş dikdörtgen farlar, ortası çukur motor kaputu, pagoda tarzı tavan ve yan gövdedeki çizgileriyle Ami 6, özgün ve güçlü bir karaktere sahipti. Pazarlama açısından da yenilikçiydi ve reklam spotlarında “hanımefendi için ideal ikinci araç” olarak tanıtıldı. İç mekân DS esintileri taşıyordu. Tek kollu direksiyondan kapı kollarına kadar her şey üst sınıf Citroën modellerine işaret ediyordu. 2 CV’den aktarılan süspansiyon sistemi üstün yol tutuş ve konfor sunuyordu. Eylül 1967’den itibaren sunulan dört farlı ve beyaz yan kaplamalı Club versiyonu ise çok ilgi görmüştü.

AMİ 6 STATİON WAGON DAHA FAZLA İLGİ GÖRDÜ Ami 6 modelindeki dönüm noktası ise 1964 yılının sonlarında gerçekleşti. Henri Dargent (Flaminio Bertoni’nin asistanı) ve Robert Opron (1964'te vefat eden Bertoni’nin halefi) tarafından tasarlanan küçük bir Station Wagon (320 kg yük) versiyonu ile Ami 6 yeni bir anlam kazanmıştı. Ami 6’nın Station Wagon versiyonu satışları hızlandırdı ve hatta Sedan versiyonu geride bıraktı. Bu, otomotiv tarihinde çok nadir görülen bir olaydı. Ters açılı arka cam tasarımı yerini geleneksel Station Wagon tasarımına bırakmış olsa da geniş bagaj hacmi ile aile kullanımına çok daha uygun bir fonksiyonellik sunuyordu. Ayrıca, bu versiyon ticari araç olarak kullanılıyordu. Ami 6, 1966'da Fransızların en sevdiği otomobil oldu. Sedan versiyonun üretimi Mart 1969’da sona erdi. Station Wagon versiyon ise 6 ay daha üretimde kalarak yerini 1978 yılına kadar üretilen Ami 8 modeline bıraktı. AMİ 6’NIN BİLİNMEYEN ÖZELLİKLERİ • Ami 6 ismi, tasarım projesinin ismi, “Miss” yani hanımefendi kelimesi ve muhtemelen İtalyan tasarımcıdan esinlenerek “amici” (İtalyanca arkadaş) kelimelerinden türeldi.