Citroen'in ticari araçlarında Temmuz kampanyası

Ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan sıfır faizli kredi kampanyaları kapsamında, kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroën Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla 175 bin TL’den satışa sunuluyor.

İŞTE CITROEN'İN JUMPY, JUMPY VAN VE JUMPER KAMPANYASI

Citroën; ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy ve Jumpy Van ile kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modellerini de 60 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatı kullanıcılarla buluşturuyor. Ayrıca her 3 model için, 90 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası da ay boyunca tercih edilebiliyor.

Kredi kampanyalarıyla birlikte; konforu ve teknolojisiyle uzun yolculuklara çıkma isteği uyandıran Jumpy, 275 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 1400 kg’a kadar yükleme kapasitesine sahip, 6 ileri manuel vitesli Jumpy Van ise 225 bin TL’lik fiyatıyla avantaj sağlıyor. Önce kullanım kolaylığı ve konfor diyen 140 HP gücündeki Citroën Jumper’a ise 229 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip olunabiliyor.

