HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Citroen'in ticari araçlarında Temmuz kampanyası

Citroen'in ticari araçlarında Temmuz kampanyası

07.07.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Citroën; şık ve işlevsel tasarımı, verimli dizel motorları ve konforu ile fark yaratan ticari araç ürün yelpazesi için en özel alım fırsatlarını Temmuz ayında da bireysel ve KOBİ müşterilerine sunuyor.

Citroen'in ticari araçlarında Temmuz kampanyası

Ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan sıfır faizli kredi kampanyaları kapsamında, kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroën Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla 175 bin TL’den satışa sunuluyor.

İŞTE CITROEN'İN JUMPY, JUMPY VAN VE JUMPER KAMPANYASI

Citroën; ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy ve Jumpy Van ile kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modellerini de 60 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatı kullanıcılarla buluşturuyor. Ayrıca her 3 model için, 90 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası da ay boyunca tercih edilebiliyor.

Citroen Jumper

Cıtroen'den Temmuz'a özel kampanyalarCıtroen'den Temmuz'a özel kampanyalar

Kredi kampanyalarıyla birlikte; konforu ve teknolojisiyle uzun yolculuklara çıkma isteği uyandıran Jumpy, 275 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 1400 kg’a kadar yükleme kapasitesine sahip, 6 ileri manuel vitesli Jumpy Van ise 225 bin TL’lik fiyatıyla avantaj sağlıyor. Önce kullanım kolaylığı ve konfor diyen 140 HP gücündeki Citroën Jumper’a ise 229 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip olunabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuvalette acı sürpriz! Piton penisinden ısırdı, dehşeti yaşattıTuvalette acı sürpriz! Piton penisinden ısırdı, dehşeti yaşattı
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Elon Musk'tan önemli itiraf!Elon Musk'tan önemli itiraf!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

'Tosuncuk'un 26 saat süren sorgusu bitti

'Tosuncuk'un 26 saat süren sorgusu bitti

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

Hande Ataizi tatilden paylaştı: Modern aile

Hande Ataizi tatilden paylaştı: Modern aile

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.