Citroen resmen açıkladı! Citroen C1'in fişi çekiliyor: Artık emekli olacak

Otomobil dünyasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Elektrikli otomobillerin ardı ardına tanıtıldığı bu dönemde, hem yeni modeller görücüye çıkıyor hem de üretimdeki bazı modellere veda ediliyor. Şimdi ise Citroen'den bir veda haberi geldi. Buna göre Citroen C1, artık emekli oluyor.

CITROEN C1'İN FİŞİ ÇEKİLİYOR

Citroen, C1 artık yolun sonuna geldi. Citroen, yaptığı açıklama ile C1'in artık üretimden çıktığını doğruladı ve markanın A segmentindeki modelini artık emekli etmeye karar verdi.

Citroen'e göre, C1, 2005'ten 2022'ye uzanan üretim periyodunda 1.2 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdi. Otomobilin iki nesli de Çek Cumhuriyeti'nde üretildi.

PEKİ C1 SONRASI NELER OLACAK?

Citroen, C1'e veda niteliği taşıyan açıklamasında Ami'den bahsediyor. Firma, C1'in yerini elektrikli bir otomobil olmaktan çok, elektrikli bir mobilite çözümü olan Ami ile doldurmaya çalışacak gibi görünüyor. C1'in doğrudan yerini almayan ve C1'e göre daha küçük olan Ami, iki kişilik bir oturma kapasitesine sahip. 75 km menzil sunan Ami, 45 km/s hızı ise aşamıyor.

C1'in ürün yelpazesinde bıraktığı boşluğu kapatmak için markanın İngiltere kolu, C3 You adlı C3'ün yeni bir versiyonunu da ortaya çıkardı. Citroen de müşterilerin C3 You'ya bakabileceklerinden bahsediyor.

