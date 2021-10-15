Citroen ticari araçlarda ekim ayı kampanyası

Şirketten gelen açıklamaya göre ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan sıfır faizli kredi kampanyaları kapsamında, modüler tasarımlı Citroen Berlingo Van, 45 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi avantajıyla 185 bin TL’den satışa sunuluyor.

İŞTE CITROEN'İN KAMPANYALARI

Citroen, Jumpy ve Jumpy Van modelleri için 60 bin TL 12 ay 0 faizli kredi veya 90 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası sunuyor. Citroen, Jumper modelini ise 60 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya 100 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

CITROEN JUMPY VE JUMPER FİYATLARI

Kredi kampanyalarıyla birlikte Jumpy, 287.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 1400 kg’a kadar yükleme kapasitesine sahip, 6 ileri manuel vitesli Jumpy Van 235 bin TL’lik fiyat ile geliyor.

140 HP gücündeki Citroen Jumper ise 242.500 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

